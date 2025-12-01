En esta noticia Pesimismo de mediano plazo

Hay mucha incertidumbre al interior de México para el crecimiento económico y no es un buen momento para invertir en el país, de acuerdo con el consenso de los analistas consultados por el Banco de México.

Las principales preocupaciones son la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) a lo que se suman los problemas de inseguridad y el Estado de Derecho.

El crecimiento económico previsto para este año por los analistas asciende a apenas 04%.

Desde septiembre de este año, los tres países involucrados en el T-MEC iniciaron el periodo de consulta entre los diferentes actores que participan en el mercado, con el objetivo de analizarlos y llevarlos a las mesas de revisión a partir del 1 de julio del año entrante.

En este sentido, las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido fuente constante de incertidumbre sobre los puntos a negociar en la reunión trilateral.

Los “Factores coyunturales: política sobre comercio exterior” fueron el riesgo con más menciones, con 15 de los 42 analistas encuestados.

El instituto central realiza una encuesta mensual entre 42 grupos de análisis económico en diferentes temas.

La inseguridad ocupó el segundo lugar de mayor preocupación entre los analistas, con 14 menciones.

El tercer factor de riesgo con más menciones fue “Otros problemas de falta de Estado de Derecho”, con 10 señalamientos.

México implementó este año la reforma al Poder Judicial, que implicó la renovación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados, que por primera vez fueron electos por voto popular.

En una encuesta diferente, elaborada por el IPADE, ocho de cada 10 entrevistados consideraron que la implementación de esta reforma en el país fue negativa.

Pesimismo de mediano plazo

La mayoría de los encuestados (56%) coincidieron en que no es un buen momento para invertir en el país, una condición que va en línea con la expectativa de crecimiento económico para el país.

El consenso de analistas prevé que el país tendrá un crecimiento económico de 0.4% para este año, una caída de una décima de punto desde la encuesta de octubre.

De acuerdo con el think-thank México, ¿Cómo vamos?, la marca ideal de incertidumbre debe ubicarse cerca de 10%.

En este mismo sentido, 7 de cada 10 participantes dicen que no habrá una mejora en los próximos seis meses: la mitad de los encuestados prevé que se quede igual y 20% prevé que empeore.

Tampoco creen que la economía esté mejor que hace un año (93%) y solo 2% dice que es un buen momento para invertir.