Equifax va por historial de crédito con IA; Sinda es mucha plata; Mary Barra sube la barra de GM en México.

Equifax y sus 750 MDD: ¡Son las fintechs, estúpido!

Cuando Equifax anunció la compra de Círculo de Crédito por u$s 750 millones, la lectura inmediata fue sencilla: el gigante estadounidense adquiría uno de los dos burós de crédito que operan en México. Pero en la conferencia con inversionistas de ayer por los resultados del segundo trimestre se reveló una historia mucho más interesante. Equifax no compró un archivo de historiales crediticios, sino se llevó una plataforma para hacer negocio con el futuro del crédito de millones de mexicanos.

Hay un dato que pasó casi desapercibido entre las decenas de diapositivas financieras: más del 40% de los ingresos de Círculo de Crédito ya provienen de empresas fintech, un negocio que crece a tasas superiores al 50% anual. No es casualidad. Mientras los bancos tradicionales siguen dominando el crédito hipotecario y empresarial, las plataformas digitales, las Sofipos, las financieras embebidas y los nuevos jugadores son los que están ampliando el universo de personas sujetas de financiamiento.

Eso explica por qué Equifax está dispuesta a pagar un múltiplo elevado: no apuesta por el pasado del sistema financiero mexicano, más bien por quienes construirán el siguiente ciclo de crecimiento.

Otro dato relevante: durante la llamada, el CEO de Equifax, Mark Begor, repitió varias veces una expresión: alternative data. Para la empresa, el activo más valioso de Círculo de Crédito no son únicamente los reportes bancarios tradicionales, sino la información proveniente de pagos de servicios, telecomunicaciones, plataformas digitales y la llamada economía gig. En un país donde alrededor de 33 millones de personas trabajan en la informalidad, esos datos permiten evaluar el riesgo crediticio de millones de consumidores que históricamente quedaron fuera del radar de la banca.

La apuesta, entonces, no consiste únicamente en vender reportes de crédito. Consiste en redefinir quién puede tener acceso al crédito.

Y ahí aparece el tercer ingrediente de la embestida de Equifax: la inteligencia artificial.

Equifax tiene claro que Círculo de Crédito será la puerta de entrada para desplegar en México su infraestructura global de análisis de datos, prevención de fraude, protección de identidad y modelos de decisión basados en IA. Es decir, lo que la empresa quiere no es solo reemplazar al buró existente, sino de convertirlo en una plataforma tecnológica para bancos, retailers y fintechs que buscan evaluar mejor a clientes que no encajan en los modelos tradicionales. No que eso no se haga, sino que se puede hacer mejor.

Quizá el dato más revelador llegó casi al final de la sesión. Begor reconoció que Equifax llevaba cerca de cinco años intentando entrar a México mediante la creación de un buró propio, un proyecto que describió como extremadamente complejo. Sólo cuando el mercado se abrió y apareció la oportunidad de adquirir Círculo de Crédito decidió abandonar esa ruta.

Morgan Stanley ve en Sinda un activo de alto potencial en Guanajuato

El distrito minero de Guanajuato, una de las regiones de producción de plata más importantes del mundo, podría sumar un nuevo activo de talla internacional.

Morgan Stanley inició este martes la cobertura de la minera mexicana Sinda con una recomendación de overweight y un precio objetivo de u$s 16.40 por acción, al considerar que su proyecto insignia reúne las características para convertirse en uno de los desarrollos de plata más relevantes de América Latina.

En una nota a inversionistas, el banco destacó que el Proyecto Sinda, enfocado en plata y oro, alberga recursos inferidos por aproximadamente 361 millones de onzas equivalentes de plata, además de 15 millones de onzas en la categoría de recursos indicados. A ello se suma una ley mineral que lo coloca entre los depósitos subterráneos sin desarrollar de mayor calidad en la región.

Sin embargo, el mayor atractivo para Morgan Stanley no está únicamente en el tamaño del recurso ya identificado, sino en el margen de crecimiento que aún conserva el proyecto. De acuerdo con la institución, apenas 26% de la propiedad ha sido explorada y solo 38% de las vetas identificadas han sido perforadas, lo que deja abierta la posibilidad de incrementar de forma significativa el inventario de recursos en los próximos años.

La firma espera que Sinda concentre sus esfuerzos en campañas de perforación de relleno, conversión de recursos y exploración adicional en las zonas de Caracol y Agaves. Estos trabajos permitirían respaldar futuros estudios económicos, elevar el nivel de certidumbre sobre el yacimiento y, eventualmente, ampliar tanto la vida útil de la mina como su perfil potencial de producción.

Cabe mencionar que hace unos días, Sinda cerró su oferta pública inicial (IPO) en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con una recaudación de u$s 213 millones, recursos que destinará principalmente al desarrollo de su proyecto de plata y oro en Guanajuato.

Morgan Stanley, Scotiabank y BMO Capital Markets actuaron como coordinadores globales de la colocación, mientras que Canaccord Genuity, Citigroup y RBC Capital Markets participaron como colocadores conjuntos.

México se mantiene entre los principales productores de plata del mundo, y estados como Guanajuato continúan atrayendo inversiones en exploración gracias a su extensa geología mineralizada y a la existencia de infraestructura minera desarrollada. En ese contexto, Morgan Stanley considera que Sinda ofrece una combinación atractiva de escala, calidad geológica y potencial de expansión.

A la CEO de GM no le asustan las tarifas

General Motors dejó claro que la nueva política comercial de Estados Unidos no implica un rompimiento con México, sino una reconfiguración de la producción en Norteamérica. Durante la presentación de resultados del segundo trimestre, la automotriz afirmó que continúa trabajando para fortalecer su manufactura en EE.UU., aunque insistió en que la competitividad de la región depende de mantener integrada a la cadena de suministro bajo el T-MEC.

La CEO GM, Mary Barra, señaló que la empresa avanza con un programa para trasladar mayor capacidad productiva a territorio estadounidense a partir de 2027, una estrategia que permitirá reducir su exposición a los aranceles impuestos por Washington.

“Estamos trasladando una parte importante de nuestra manufactura a Estados Unidos, lo que reducirá nuestra exposición a tarifas”, explicó la ejecutiva, al tiempo que destacó que la empresa elevará su capacidad de producción en ese país por encima de los dos millones de vehículos anuales.

Sin embargo, Barra evitó presentar ese movimiento como un alejamiento de México. Al responder preguntas de analistas sobre las negociaciones comerciales en curso entre ambos países, sostuvo que GM mantiene la postura de que Norteamérica debe seguir operando como una plataforma industrial integrada.

“Necesitamos una Norteamérica fuerte. Todos los países deben trabajar juntos y necesitamos una estructura arancelaria que nos permita competir y seguir invirtiendo en la manufactura estadounidense”, afirmó.

Las declaraciones llegan en un momento en que la administración estadounidense analiza nuevas reglas de contenido regional y mantiene conversaciones con México sobre el futuro del sector automotriz bajo el T-MEC.

Barra reconoció que existen “conversaciones productivas” entre los gobiernos de México y Estados Unidos respecto al esquema tarifario, aunque admitió que persisten diferencias con Canadá.

El director financiero de la compañía, Paul Jacobson, indicó que GM mantiene sin cambios su estimación de enfrentar entre u$s 2,500 millones y 3,500 millones en costos brutos por aranceles durante 2026. En la primera mitad del año la empresa absorbió un impacto neto cercano a 1,300 millones de dólares, mientras que para el tercer y cuarto trimestre prevé afectaciones similares a las registradas entre abril y junio, de alrededor de 900 millones por trimestre.

Pese a ello, la automotriz aseguró haber recuperado sus márgenes de rentabilidad en Norteamérica gracias a mejoras operativas, mayor disciplina en precios y un proceso gradual de relocalización de producción.