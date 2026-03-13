La actividad industrial del país mostró una caída de 1.09% mensual durante enero, y rompió una racha de tres meses consecutivos de crecimiento, de acuerdo con datos del Inegi. La caída fue consecuencia de una baja generalizada en todos los sectores, pero el que tiene un mayor peso es el de la manufactura. En este sentido, la industria de la transformación tuvo una caída de 1.10% mensual, con bajas sensibles en la fabricación de productos derivados del petróleo y el carbón, que tuvo una reducción de 11.15%, seguida de la industria metálica básica, con una caída de 7.04%, a lo que siguió el sector de textiles, con una baja de 3.89% y el sector automotriz con una caída de 2.52%. “El deterioro de la manufactura sigue siendo el principal riesgo para la actividad industrial, pues representa cerca del 66% de la actividad industrial y 20.5% del Producto Interno Bruto (PIB)”, recordó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. Los datos del Inegi señalan que los sectores manufactureros con las crisis más profundas son la fabricación de prendas de vestir, que tuvo un retroceso anual de 7.69% y una racha de 39 meses en negativos. En segundo lugar aparece la fabricación de equipo de transporte, con un retroceso anual 7.59%, cayendo durante 14 meses consecutivos. Luego se ubica la la fabricación de insumos textiles y acabado de textiles, con un retroceso anual 8.53%, y una racha negativa de 13 meses consecutivos. “La caída de la actividad industrial al comienzo del 2026 es una señal negativa para el crecimiento económico, pues se confirma que continúa la debilidad, principalmente en la producción de la construcción y la industria manufacturera, la primera afectada por un gasto público limitado y la segunda por la imposición de aranceles sectoriales a las importaciones en Estados Unidos, afectando principalmente a la industria automotriz y a la industria siderúrgica”, añadió Siller Pagaza. En este sentido, en la comparación anual, en enero la construcción tuvo una expansión de de 5%, mientras que la manufactura bajó 1.66%