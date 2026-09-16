La banca digital podría tener una nueva puerta de entrada en México: WhatsApp. Jelou AI, compañía especializada en inteligencia artificial conversacional, busca que los usuarios puedan realizar operaciones financieras desde este canal sin depender de una aplicación bancaria, desde consultar el saldo de una cuenta hasta transferir dinero o iniciar una solicitud de crédito.

La compañía ya tiene un primer caso de uso en operación con Banco Azteca. A través de Banco Azteca Divisas, un usuario puede enviar un mensaje de voz por WhatsApp para solicitar y congelar un tipo de cambio, en una operación conectada directamente con el core de la institución financiera.

Para Luis Loaiza, CEO y cofundador de Jelou AI, este modelo puede extenderse a distintos productos financieros porque aprovecha un canal que ya forma parte de los hábitos de los consumidores. La compañía reporta una penetración de WhatsApp superior a 95% en México.

De una conversación a una cuenta bancaria

El siguiente paso de Jelou es llevar al canal servicios que tradicionalmente requieren entrar a una aplicación financiera.

La empresa trabaja con instituciones para habilitar cuentas y monederos desde WhatsApp. El objetivo es que el usuario pueda consultar información de su cuenta o realizar una transferencia mediante un mensaje, mientras la infraestructura de Jelou conecta la interacción con los sistemas de la institución financiera.

El crédito representa otra de las áreas en las que la compañía busca crecer. Jelou trabaja en procesos para que las instituciones puedan validar la identidad de un solicitante, consultar su historial y generar un score antes de ofrecerle financiamiento.

“Durante un encuentro con instituciones del sector financiero no bancario detectaron interés en utilizar estos canales para acelerar la colocación de crédito”, señaló Loaiza en entrevista con El Cronista.

Más operaciones, desde el mismo canal

La estrategia también contempla llevar a WhatsApp operaciones relacionadas con remesas, transferencias interbancarias y pagos.

En este último caso, Loaiza plantea escenarios en los que el usuario pueda resolver un pago mediante una instrucción de voz, como cubrir el estacionamiento, sin que la interacción tenga que trasladarse a otra plataforma.

El potencial, según el directivo, está especialmente en sectores y zonas donde todavía existe una fuerte dependencia del efectivo. Para Jelou, digitalizar estas operaciones representa una oportunidad para conectar a más usuarios con servicios financieros a través de herramientas que ya conocen.

La apuesta se extiende fuera de la banca

El modelo no está pensado exclusivamente para instituciones financieras. Jelou ya identifica oportunidades en otras industrias en las que una conversación puede terminar convirtiéndose en una transacción.

La empresa cuenta con clientes en Monterrey y Guadalajara y observa oportunidades en Cancún, particularmente en la industria hotelera, donde busca integrar inteligencia artificial y WhatsApp para completar procesos comerciales.

La expansión también está vinculada con la estrategia territorial de la compañía. Loaiza considera que México ofrece una oportunidad considerable por el tamaño de sus principales ciudades y por el espacio que todavía existe para digitalizar procesos empresariales y financieros.

Jelou prepara una nueva etapa de crecimiento

La apuesta por México ocurre mientras la compañía acelera su expansión. Jelou espera cerrar 2026 con un crecimiento de cuatro veces frente a lo registrado en 2025 y plantea continuar con una expansión de múltiplos elevados durante 2027.

Para Loaiza, México combina dos factores relevantes para la estrategia de la compañía: un mercado de gran escala y necesidades todavía pendientes de resolver en materia de digitalización, bancarización y transacciones.

El siguiente desafío para Jelou será llevar el modelo que comenzó con el cambio de divisas a operaciones de mayor complejidad, como crédito y movimientos de dinero, y demostrar hasta dónde puede llegar una infraestructura financiera que tiene como interfaz una conversación de WhatsApp.