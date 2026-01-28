La compra de propiedades residenciales en España por parte de mexicanos vive una especie de reconquista patrimonial: ya no son viviendas en destinos de sol y playa, sino una ofensiva calculada de capital en busca de estabilidad, rentas y moneda fuerte. De acuerdo con la firma inmobiliaria Dils Lucas Fox, especializada en el segmento residencial prime, las operaciones de compraventa con compradores mexicanos más que se duplicaron de 2024 a 2025, consolidando a España como una de las plazas favoritas para diversificar fuera del país.

Dils Lucas Fox

En el mapa, Madrid y Barcelona son la punta de lanza de este nicho que ha crecido 133%, refiere Felipe Ocampo Lizarralde, director de Inversión de Dils Lucas Fox. La capital concentra buena parte de las compras de alto poder adquisitivo, mientras que los barrios prime de la ciudad condal se cotizan en torno a 10,000 euros por metro cuadrado, especialmente en producto reformado y de lujo, pudiendo llegar a los 18,000. La lógica detrás de esta nueva ola es clara: volatilidad global, necesidad de preservar patrimonio y una combinación difícil de replicar de afinidad cultural, seguridad jurídica y mercado profundo.

Para las familias y empresarios mexicanos, España dejó de ser un capricho aspiracional y se convirtió en un destino estratégico: un lugar donde se aparca capital en activos tangibles, con liquidez y reglas conocidas, en una suerte de “reconquista” silenciosa del ladrillo ibérico.

Salud con cervezas artesanales

De Colimitas, Cosacos, Hércules y Jabalíes, el mercado de cerveza artesanal en México ya no es un nicho o capricho: esta industria se encamina a casi cuadruplicar su valor en una década, de la mano de consumidores que buscan mejores perfiles de sabor y una aproximación más cálida a envases y presentaciones.

Empresa

Como muestra, el valor de la cerveza artesanal mexicana ya superó los u$s 3,000 millones en 2025 y podría llegar a 10,000 millones hacia 2035, lo que implica un crecimiento anual compuesto de 12.5% entre 2025 y 2035, de acuerdo con estimaciones de Market Research Future.

Detrás de este salto está un cambio claro en los hábitos de consumo que en El Cronista México llamaríamos menos Victorias y más Minervas, pero que los analistas de mercado ven como una corrida de consumidores jóvenes urbanos que están dispuestos a pagar más por cervezas de mayor calidad percibida y sabores diferenciados. Pero, sobre todo, estilos que se alejan de la lagger industrial tradicional, el perfil chelero que nos han dejado décadas de liderazgo de Grupo Modelo o la Cuauhtémoc-Moctezuma en todas sus encarnaciones.

Asimismo, el turismo y la industria de la hospitalidad se han vuelto aliados clave del boom artesanal. Bares, restaurantes y resorts en destinos turísticos y ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o Querétaro han ampliado su oferta de etiquetas independientes. Las ofertas de visitas a microcervecerías, los tours y los festivales cerveceros se consolidan como parte de la experiencia gastronómica local para viajeros nacionales y extranjeros.

Según el reporte de Research Future, la innovación juega otro rol central: los productores artesanales han diversificado su portafolio con IPAs, stouts, porters y cervezas de temporada, muchas veces incorporando insumos locales, lo que refuerza el relato de autenticidad y “sabor mexicano” que también vende bien fuera del país.

No obstante, el reporte advierte que no todo es espuma: los altos costos de producción, la competencia feroz por espacio en anaquel frente a las grandes cerveceras y ciertas trabas regulatorias y logísticas siguen presionando los márgenes del segmento. Y el IEPS es otro espantajo que amenaza con amargar este creciente consumo.

Aun así, con un crecimiento estimado de doble dígito para la próxima década, la cerveza artesanal se perfila como uno de los negocios más dinámicos dentro de la industria cervecera mexicana.

Ya viene el lujo chino A Toda Máquina

Como lo hemos reportado en El Cronista México, las armadoras chinas quieren comerse rebanadas del pastel del mercado automotriz en México, sumando bocados a lo ya visto los últimos tres o cuatro años con sus vehículos de bajo costo.

La apuesta ahora es por el lujo. Y a pesar de que el secretario de Economía Marcelo Ebrard, por órden de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció onerosos aranceles a los productos de países asiáticos con los que México no tiene acuerdos de libre comercio, al parecer a las firmas chinas del sector, esto les hace lo que el aire a Juárez.

Empresa

Algunas empresas tienen inclusive manufactura en México para capotear esos aranceles. Es el caso de JAC, que tiene operaciones de ensamble en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Esto inyecta optimismo en la empresa, que tiene proyectado rebasar las venta de 24 mil unidades de 2025 por medio de 14 modelos (contra 11 en 2025).

Otra marca china haciendo olas es Jetour Soueast, que en el primer reporte de ventas que hace al Inegi, informó haber colocado casi 3 mil vehículos en México en 2025.

Para este año, la empresa busca sumar más unidades, incluyendo en el sector de lujo híbrido y buscará explotar sus alianzas con agentes locales, como Banorte y Cetelem, así como “tentar” a los consumidores mexicanos con SUVs todo terreno, enchufables y con prestaciones superiores a las que ofrecen sus rivales en el mercado.