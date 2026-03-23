Double V Partners, una empresa colombiana que desarrolla software avanzado y soluciones con inteligencia artificial, recibió una inversión de u$s 2.1 millones de parte de tres empresarios mexicanos, cuya identidad no fue revelada, que tienen inversiones en entretenimiento, tecnología, restauración, agricultura y logística. La inversión tiene como objetivo la expansión de la empresa tecnológica en México. El CEO de Double V Partners, Daniel Villa, dijo a El Cronista que “no fue la típica ronda en la que sale uno corriendo a buscar cómo fondearse por fondos”. El emprendedor basado en Bogotá, Colombia, compartió que fue un proceso lento que inició desde 2023. La oportunidad de negocio de Double V Partners se encuentra en ofrecer soluciones de IA a organizaciones que necesitan modernizar sus operaciones y acelerar sus procesos de innovación. La compañía se ha expandido y crecido aceleradamente en Ecuador, Panamá y Guatemala. También opera en Estados Unidos. Sin embargo, el mercado mexicano había representado un reto para Villa y su equipo, donde el crecimiento era mínimo, por lo que incluso tuvo que mudarse un tiempo a México para afianzar su operación en el país. La empresa entró al mercado mexicano con mayor fuerza el año pasado al adquirir por 2 millones de dólares a Nyx Technology, una empresa local con 15 años en el mercado. Tras la fusión de Nyx Technology y Double V Partners, la empresa creció a 200 colaboradores y pudo combinar software, inteligencia artificial (IA) y diseño de producto para sectores como servicios financieros, seguros, retail y entretenimiento. La intención de Villa es seguir adquiriendo empresas de tecnología y conformar un holding para liderar el mercado de la inteligencia artificial. Con la nueva inversión, los recursos se destinarán a fortalecer México, expandirse en Centroamérica, robustecer la región andina y preparar su entrada al Cono Sur, integrando empresas especializadas bajo una sola estructura. “Estamos estimando que México facture entre el 30 y el 35% del grupo. Es donde estamos concentrando la mayor inversión”, aseguró Villa. Aunque México tendrá un especial enfoque, Colombia sigue siendo el mercado más grande de Double V Partners, pues representa el 60% de su facturación. La compañía reporta un crecimiento de 137% año contra año, lo que la llevó a la rentabilidad. “Somos una compañía rentable, con el EBITDA positivo, que no quemamos dinero. Somos como un híbrido ahí raro; tenemos lo mejor de los dos mundos: el mundo corporativo que busca la rentabilidad y la velocidad y hambre que tiene una startup”, detalló Villa. El emprendedor presumió que cuenta con la certificación ISO/IEC 42001 en gobernanza de IA. “Hoy somos la única compañía sudamericana y la segunda latinoamericana en la ISO 42001; entonces, estamos liderando”, aseguró.