El pasado lunes 24 de noviembre, la Embajada de los Estados Unidos de América con sede en Ciudad de México (CDMX) hizo oficial su despido de la antigua sede reanudando las gestiones para ciudadanos e inmigrantes tras varios días de suspensión.

Durante la última semana, el organismo diplomático mantuvo actualizada a través de sus redes sociales toda la información concerniente a las fechas de reactivación de gestiones y la nueva dirección a tener en cuenta para llevar a cabo solicitudes de visa y pasaporte en territorio capitalino.

¿Dónde se ubica la nueva Embajada de Estados Unidos?

La nueva Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México se encuentra en la colonia Irrigación, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, justo en el cruce de Casa de la Moneda y Calzada Legaria. En este complejo se realizarán ahora las entrevistas para tramitar la visa.

(Foto: Archivo) Embajada de Estados Unidos en México

Con motivo de modernizar los servicios de visa, ciudadanía y pasaportes, el Gobierno de los Estados Unidos hizo efectivo su traslado a la nueva dependencia, cerca de la zona de Nuevo Polanco.

Para llegar en transporte público, una opción accesible es utilizar el Metro. La estación San Joaquín, de la Línea 7, es la que queda más próxima al recinto; Polanco, de la misma línea, también sirve como alternativa cercana. Desde cualquiera de estas estaciones es necesario continuar el trayecto con un transporte de superficie.

Después del Metro, se puede abordar un camión de las rutas 11D o 11F, operadas por los Corredores Concesionados de la Ciudad de México. Estas unidades circulan por la zona de Casa de la Moneda, por lo que es importante confirmar cuál es la parada más conveniente según el punto exacto al que necesites llegar.

Quienes viajan desde el área de Cuatro Caminos también cuentan con opciones en el Metro. Las estaciones Cuatro Caminos y Panteones , de la Línea 2, son las más cercanas para iniciar el recorrido. Desde cualquiera de ellas será necesario tomar un segundo transporte que llegue hasta las inmediaciones de Casa de la Moneda.

¿Qué otros consulados permiten realizar trámites migratorios?

Además de la nueva Embajada de Estados Unidos en CDMX, el Gobierno estadounidense mantiene actualizada en su sitio web la lista de consulados que se encuentran habilitados para realizar distintos trámites migratorios. Entre ellos, se encuentran:

Consulado en Ciudad Juárez

Paseo de la Victoria 3650, Fracc. Partido Senecú, 32543 Ciudad Juárez, Chihuahua

Contacto desde México: 656 227 3000

Contacto desde EE. UU.: 011 52 656 227 3000

Consulado en Guadalajara

Manuel Acuña 3410, Colonia Monraz 44670, Guadalajara, Jalisco

Contacto desde México: 33 3111-7800

Contacto desde EE. UU.: 011 52 33 3111-7800

Consulado en Hermosillo

Blvd. Juan Navarrete 291, Col. Raquet Club, 83204 Hermosillo, Sonora

Contacto desde México: 662 689 6206

Contacto desde EE. UU.: 011 52 662 689 6206

Consulado en Matamoros

Constitución 1, Colonia Jardín, 87330 Matamoros, Tamaulipas

Contacto desde México: 868 208 2000

Contacto desde EE. UU.: 011 52 868 208 2000

Consulado en Mérida

Calle 60 Avenida Prolongación no. 01, Departamento VM01-D, Vía Montejo, 97204 Mérida, Yucatán

Contacto desde México: 999 689 0660

Contacto desde EE. UU.: 011 52 999 689 0660

Consulado en Monterrey

Avenida Alfonso Reyes 150, Colonia Valle Poniente, 66196 Santa Catarina, Nuevo León

Contacto desde México: 81 8047 3100

Contacto desde EE. UU.: 011 52 81 8047 3100

Consulado en Nogales

Calle San José s/n, Fracc. Los Álamos, 84065 Nogales, Sonora

Contacto desde México: 631 980 0522

Contacto desde EE. UU.: 011 52 631 980 0522

Consulado en Nuevo Laredo

Paseo Colón 1901, Colonia Madero, 88260 Nuevo Laredo, Tamaulipas

Contacto desde México: 867 714 0512

Contacto desde EE. UU.: 011 52 867 714 0512

Consulado en Tijuana