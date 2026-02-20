El endurecimiento de criterios por parte de reaseguradoras internacionales está presionando costos, limitando coberturas y elevando la exposición operativa de las empresas en México, luego de que más de 85% de las pólizas empresariales emitidas antes de 2025 quedaran desactualizadas frente a los nuevos estándares del mercado global, advirtió Grupo Interesse, firma especializada en servicios corporativos de corretaje en seguros, fianzas y fondos de inversión. De acuerdo con un análisis de la compañía, los ajustes en exclusiones y condiciones contractuales impactarán directamente en las renovaciones de este año, en un contexto donde decisiones regulatorias y geopolíticas desde el exterior comienzan a redefinir el alcance del seguro corporativo en el país. Uno de los factores clave fue la reclasificación de los cárteles del crimen organizado como organizaciones terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos, lo que abre la posibilidad de que algunas reaseguradoras internacionales consideren como no cubiertos ciertos siniestros ocurridos en México. Debido a que muchos contratos de seguros empresariales en México no contemplan de forma explícita el riesgo de terrorismo, daños como incendio, robo, vandalismo o destrucción de instalaciones podrían quedar fuera de protección si se determina que su origen está vinculado con grupos considerados terroristas bajo la legislación estadounidense. Además de este cambio, Interesse identificó nuevas restricciones potenciales en distintos ramos: exclusiones de pérdidas por confiscaciones en aduanas, limitaciones en la cobertura de Interrupción de Negocio cuando las pérdidas derivan de tensiones comerciales, exclusiones reforzadas en ciberataques atribuidos a gobiernos y nuevas condiciones en pólizas de Directores y Oficiales relacionadas con sanciones de la OFAC en Estados Unidos. El impacto no se limita a un ajuste técnico en las redacciones contractuales, sino que puede traducirse en primas más altas, deducibles más onerosos o, en el peor de los casos, brechas de protección en escenarios críticos, lo que puede comprometer la continuidad operativa. “Las compañías deben revisar de inmediato sus pólizas de seguros. Muchos contratos fueron redactados bajo condiciones de mercado muy distintas a las actuales y, en consecuencia, podrían dejar a los asegurados sin protección en escenarios críticos. Actualizar las coberturas y adecuarlas a las nuevas exigencias del mercado resulta indispensable para evitar brechas de protección que comprometan la continuidad del negocio”, afirmó Jesús Levy, Socio Director de Aseguramiento de Activos Arrendados en Grupo Interesse. La advertencia toma mayor relevancia si se considera que solo alrededor de 40% de las empresas en México ha llevado a cabo evaluaciones, monitoreo y gestión de riesgos de forma sostenida por más de cinco años, según datos de KPMG citados por la firma. Ante este panorama, Interesse exhortó a las organizaciones a realizar una auditoría técnica de sus programas de seguros para identificar vulnerabilidades y actualizar coberturas antes de entrar al ciclo de renovaciones 2026, ya que los cambios en el mercado de reaseguro pueden afectar pólizas en todos los ramos del seguro empresarial en México. En un entorno de mayor volatilidad geopolítica y regulatoria, el seguro corporativo dejó de ser un trámite administrativo para convertirse en un elemento estratégico que protege la estabilidad financiera y la continuidad operativa de las compañías.