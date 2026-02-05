Al cierre del tercer trimestre de 2025, el sector asegurador en México muestra no solo quiénes son los gigantes que dominan las ventas, sino qué tan sólida es su estructura financiera. GNP, BBVA y MetLife se consolidan a la cabeza en un mercado que, bajo la estricta vigilancia de la autoridad, presume niveles de solvencia muy por arriba de lo que exige la ley. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), las empresas que concentra la mayor parte de las primas emitidas, entre 2019 y el 3T de 2025, fueron: Este grupo de instituciones confirma una posición dominante dentro del sector, captando la mayor parte de las pólizas en ramos clave como autos, vida y gastos médicos. Es común pensar que una empresa con menor presencia podría ser menos estable, pero los reportes de la CNSF dicen lo contrario. En la parte baja de la tabla, Mapfre México registró una participación de 3.8%, mientras que Seguros Inbursa alcanzó el 3.2%. Aunque su peso relativo es menor frente a los líderes, estas instituciones mantuvieron indicadores de solvencia y liquidez por arriba del mínimo regulatorio. Esto demuestra que, aun con una menor emisión de primas, las aseguradoras de menor tamaño cuentan con la capacidad financiera necesaria para cumplir con sus clientes ante cualquier siniestro. Más allá del ranking de ventas, la métrica clave para tu tranquilidad es el Índice de Capital de Solvencia (RCS). Al tercer trimestre de 2025, el sector en México se ubicó en 3.4 veces el mínimo regulatorio establecido por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. El análisis del periodo 2019-2025 revela una evolución estable. A pesar de los retos económicos, el sistema asegurador mexicano ha operado con una gestión prudente del capital, supervisada de cerca por la CNSF. Esta disciplina permite que, sin importar si tu seguro es con una de las tres empresas más grandes o con una firma de menor tamaño, el respaldo financiero esté garantizado.