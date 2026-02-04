En un respiro para Petróleos Mexicanos, la empresa petrolera con la mayor deuda del mundo, el gobierno federal afirmó que sus pasivos tuvieron una disminución de casi 14% en 2025, afirmaron funcionarios en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles (4 de febrero). De acuerdo con la información presentada por Sheinbaum, Víctor Rodríguez Padilla, director genera de Pemex, y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, el año pasado la deuda de la empresa quedó en u$s 84.5 mil millones. Esto es una reducción de unos 13.1 mil millones respecto del cierre de los pasivos de 2024, que fue de u$s 97.6 mil millones. Los factores que influyeron en esta disminución son el respaldo que Pemex ha obtenido de la Secretaría de Hacienda a través de recompras de deuda e inyecciones de capital en operaciones que superaron los u$s 40 mil millones durante el último año. En este sentido, cabe destacar que la empresa productiva del Estado, alista la colocación de tres bonos en la Bolsa Mexicana de Valores donde espera recaudar hasta MXN $31,500 millones, de acuerdo con documentos entregados a BMV. Según el prospecto de colocación, se esperaba que esta emisión se realice entre el 3 y el 13 de febrero. Rodríguez detalló que, además de la reducción de la deuda, la empresa realizó en 2025 pagos por unos MXN 390,200 millones a sus socios y proveedores, como parte del esfuerzo por ponerse al día con obligaciones acumuladas. Estos desembolsos se suman a mecanismos financieros impulsados por el gobierno para agilizar pagos a proveedores y contratistas, uno de los principales focos de tensión en la relación de la petrolera con el sector de servicios petroleros. En su participación durante la conferencia, Sheinbaum no dejó de lado su recurrente referencia a las prácticas “neoliberales” al afirmar que tras un periodo de casi cuatro décadas de prácticas que casi destruyen a Pemex, la 4T ha conseguido recuperar a Pemex como una empresa pública integrada y al “servicio de la nación”. En cuanto a la refinación. Sheinbaum aseguró que la refinería Olmeca, en Dos Bocas, ya produce alrededor de 300,000 barriles diarios de combustibles, lo que elevaría la producción total del sistema nacional de refinación a cerca de 1.2 millones de barriles por día. Pemex busca con ello reducir la dependencia de importaciones de gasolinas y diésel, en un sistema que en los últimos años ha enfrentado paros, accidentes y altos costos de mantenimiento. Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, destacó que la producción reciente de Pemex de crudo ha bastado para abastecer al sistema nacional de refinerías que, en total, pasó de 600,000 barriles al 1.2 millones que refirió Sheinbaum. En el plano externo, si bien Pemex se mantiene bajo escrutinio por sus envíos de crudo a Cuba --acciones cuestionadas por el presidente estadounidense Donald Trump--. Sheinbaum defendió que México continuará suministrando petróleo a la isla por razones humanitarias y afirmó que el tema forma parte de un diálogo diplomático en curso. De acuerdo con las cifras divulgadas por la propia presidenta, México habría enviado cerca de u$s 500 millones de dólares en crudo a la nación caribeña durante 2025.