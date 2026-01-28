En esta noticia Promesas incumplidas

La producción de hidrocarburos líquidos, es decir, petróleo crudo más condensados, de Pemex se mantiene en caída libre, pues el promedio de extracción durante 2025 se ubicó en 1.635 millones de barriles diarios, una caída de 7.04% en relación con el año anterior.

El nuevo régimen político de México llegó a la Presidencia de la República en diciembre de 2018, en la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Plataforma de Pemex Cortesía Pemex

En ese año, Pemex reportó una producción de hidrocarburos líquidos total de 1.833 millones de barriles diarios.

En 7 años, la caída en la producción acumulada es de casi 11%, pese a los multimillonarios rescates que ha implementado el Gobierno Federal, autodenominado de la Cuarta Transformación.

Desde enero de 2019 hasta septiembre de 2025, el Gobierno Federal realizó transferencias a la petrolera por un monto equivalente a MXN $1.624 billones de pesos para apoyar las actividades financieras y productivas de la empresa.

Pese a las aportaciones de capital, solo en 2023 la empresa logró tener una producción similar a la registrada en 2018, todos los años restantes, la extracción de hidrocarburos líquidos se mantuvo por debajo de esos niveles.

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió durante su campaña a que al cierre de su sexenio la producción de Pemex alcanzaría 2.6 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos; sin embargo, al asumir el poder redujo este objetivo a dos millones de barriles diarios.

La realidad fue otra: al cierre de su periodo, la extracción de hidrocarburos líquidos se ubicó en 1.76 millones de barriles diarios.

Mientras tanto, a su llegada a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum se comprometió a estabilizar la producción en 1.8 millones de barriles diarios al cierre de su sexenio.

Actualmente, la producción de Pemex está 165 mil barriles diarios por debajo de ese objetivo.

En agosto del año pasado, la Secretaría de Energía, a cargo de Luz Elena González, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), anunciaron un apoyo adicional por MXN $250,000 millones, mismos que servirán para que Pemex reduzca su deuda financiera, el pasivo que tiene con proveedores y pueda valerse por sí mismo al cierre de este sexenio.

Uno de los objetivos centrales, dijo Edgar Amador Zamora Torres, titular de Hacienda, es que la deuda financiera de Pemex se reduzca 30% hacia el cierre del sexenio, tomando como referencia el monto del cierre de 2018, es decir, bajaría a aproximadamente u$s 70,000 millones.