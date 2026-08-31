En esta noticia Ampliación del “pacto gasolinero”

La producción de diésel de Pemex acumula cuatro meses a la baja en junio y alcanzó su menor nivel desde septiembre del año pasado, en medio de una crisis internacional de precios, derivada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Las siete refinerías del país produjeron en total 251.6 mil barriles diarios, en un mercado que en junio demandó 312.7 mil barriles diarios.

Petróleos Mexicanos

El mercado del diésel ha enfrentado una escalada de precios que no ha podido ser contenida incluso con acuerdos con la organización más grande de gasolineros del país, que propone un tope de MXN $27 por litro.

El problema, argumentan los gasolineros, es que los costos logísticos son demasiado altos, por lo que vender el combustible a ese monto resulta incosteable.

Los pequeños grupos gasolineros, que tienen entre una y cinco estaciones, y abastecen a las comunidades apartadas del país, también se han quejado del acoso que implementa el Gobierno Federal, a través de las mantas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), auditorías del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y revisiones de documentos exhaustivas por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea), como respuesta a la resistencia a bajar el precio del combustible en sus estaciones.

Además, los empresarios señalan que ante los altos precios internacionales de los hidrocarburos, los importadores privados no están enviando combustible a México, debido a que el tope de precios no les permite obtener ganancias, por lo que los gasolineros nacionales están obligados a comprar el producto a Pemex.

Ampliación del “pacto gasolinero”

Desde enero de este año, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y Pemex, acordaron con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que representan a más de 95% del sector gasolinero a mantener el precio de la gasolina Magna en MXN $24 por litro y el diésel en un rango de MXN $27 a MXN $28 por litro, al menos hasta septiembre.

Apenas este mes, el Gobierno Federal anunció la ampliación de este acuerdo por un mínimo de seis meses más comenzando en septiembre, por lo que el pacto estará vigente al menos hasta marzo del año entrante.