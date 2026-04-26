A partir del 1 de febrero de 2026, viajar dentro de los Estados Unidos requerirá un nuevo requisito que podría afectar considerablemente las finanzas de muchos pasajeros. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ha informado que los pasajeros mayores de 18 años que no presenten una identificación compatible con REAL ID deberán pagar una tarifa de 45 dólares para poder acceder al control de seguridad en los aeropuertos. Esta disposición es parte de la fase final de implementación de la ley REAL ID, la cual establece normas más rigurosas en cuanto a la identificación para fines de seguridad nacional y que se encuentra plenamente vigente desde 2025. Según la agencia federal, esta tarifa cubre los costos del proceso extraordinario de verificación de identidad, que incluye validaciones digitales, biométricas y cruzamiento de datos en tiempo real. El cargo, identificado como ConfirmID Fee, se aplicará únicamente a quienes intenten abordar vuelos domésticos sin portar una REAL ID u otro documento aceptado por la TSA. El pago no es opcional y deberá realizarse antes de acceder a las áreas restringidas del aeropuerto. Los pasajeros que no presenten una licencia REAL ID, pasaporte u otra credencial válida serán derivados a un procedimiento especial. Allí deberán: La TSA ha indicado que hay numerosas alternativas válidas para no pagar la tarifa ConfirmID. Los documentos que son aceptados incluyen: Las personas que presenten alguno de estos documentos tendrán la capacidad de acceder al control de seguridad sin incurrir en costos adicionales. La normativa se aplica a todos los pasajeros mayores de 18 años que viajen en vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. Los menores de edad podrán volar si están acompañados por un adulto que cumpla con los requisitos de identificación. Desde la TSA señalan que no contar con REAL ID no impide volar; no obstante, esto desencadena un proceso más prolongado, oneroso y sujeto a verificación adicional. Es recomendable que se tramite la REAL ID con suficiente anticipación, según lo sugiere el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Este procedimiento debe llevarse a cabo de forma presencial en el DMV correspondiente al estado de residencia y requiere: Las licencias REAL ID se reconocen fácilmente por contar con una estrella en la parte superior. Aquellas que contienen la indicación “Federal Limits Apply” no satisfacen los requisitos necesarios para vuelos nacionales.