El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) señaló que invertirá MXN $16,005 millones en el periodo 2026-2030, como parte de su Plan Maestro de Desarrollo, mismo que fue aprobado por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Esta inversión se suma a un gasto total de MXN $2,709 millones durante el año pasado, de los cuáles durante el cuarto trimestre se invirtieron MXN $613 millones en mejoras a los bienes concesionados, MXN $81 millones a mantenimiento mayor de los aeropuertos y MXN $61 millones en inversiones estratégicas. En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), OMA detalló que su utilidad total para 2025 fue de MXN $5,365 millones, lo que significó un incremento de 8.6% en relación con el resultado de 2024. El resultado fue impulsado por un incremento de 8.5% en los pasajeros totales, que alcanzó un volumen de 28.8 millones de usuarios nacionales e internacionales. De los 28.8 millones de pasajeros totales de 2025, el Aeropuerto Internacional de Monterrey registró 15.6 millones de visitantes, lo que representa un incremento de 15% anual. En total, el Aeropuerto Internacional de Monterrey representa 54% del volumen total de las concesiones que tiene OMA, seguido por la terminal de Culiacán Sinaloa, con un volumen registrado de 2.16 millones, una contracción de 3.5% anual. En total, el grupo aeroportuario cuenta con 13 aeropuertos a nivel nacional.