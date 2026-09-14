Por orden de Estados Unidos, las visas cambiarán y miles de mexicanos tendrán que cumplir con un nuevo requisito en su estadía

A partir del 15 de septiembre de 2026, algunos extranjeros que estudian, participan en programas de intercambio o trabajan como representantes de medios en Estados Unidos deberán ajustarse a nuevas reglas migratorias. La modificación también alcanza a los mexicanos que cuentan con visas F, J e I.

El cambio consiste en eliminar para estas categorías el esquema conocido como “duración del estatus”. Hasta ahora, este mecanismo permitía que determinados extranjeros permanecieran legalmente en el país mientras continuaran cumpliendo con las condiciones de su programa académico, intercambio o actividad profesional autorizada.

El Formulario DS-160 es un requisito fundamental para quienes solicitan una visa de no inmigrante para Estados Unidos. Shutterstock

Con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, las autoridades establecerán un periodo específico de permanencia. Por este motivo, quienes tengan alguna de estas visas deberán prestar especial atención a la fecha límite hasta la cual pueden permanecer legalmente en territorio estadounidense.

Extranjeros que se quedan en Estados Unidos más del tiempo permitido

Una de las principales consecuencias del cambio se presenta cuando una persona necesita permanecer en Estados Unidos después de la fecha inicialmente autorizada.

En determinados casos, será necesario solicitar una extensión de estancia mediante el Formulario I-539 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Dependiendo de las circunstancias migratorias de cada persona, también podría ser necesario salir del país y solicitar nuevamente la admisión para obtener un nuevo periodo autorizado.

Por ello, estudiantes, participantes de programas de intercambio y trabajadores de medios deberán revisar sus documentos y evitar que venza el periodo de permanencia permitido antes de iniciar el trámite correspondiente.

En el caso de algunos estudiantes con estatus F-1, también existen disposiciones de transición relacionadas con las solicitudes de OPT y STEM OPT, por lo que será necesario revisar las condiciones específicas de cada caso.

¿Qué visas están contempladas en el cambio?

Las nuevas disposiciones están dirigidas a las categorías F, J e I.

Visa F

Destinada principalmente a estudiantes internacionales inscritos en instituciones educativas de Estados Unidos.

Visas J

Utilizada por participantes de determinados programas de intercambio.

Visas I

Permiten a determinados periodistas y representantes de medios extranjeros desarrollar actividades profesionales de manera temporal en Estados Unidos.

Quienes necesiten prolongar su estancia deberán prestar especial atención a la vigencia de sus documentos y a los plazos establecidos para solicitar una extensión o realizar cualquier otro procedimiento migratorio.

¿La modificación afecta a los mexicanos con visa de turista?

El cambio no significa que las visas de turista B1/B2 de los mexicanos sean canceladas ni que sus titulares tengan que renovarlas el 15 de septiembre.

La modificación está enfocada específicamente en las categorías F, J e I, por lo que las personas que viajan a Estados Unidos únicamente por motivos de turismo o negocios bajo una visa B1/B2 no forman parte de este cambio en el esquema de “duración del estatus”.

Para los mexicanos que estudian, participan en programas de intercambio o trabajan como representantes de medios, en cambio, será importante verificar tanto la vigencia de su visa como el periodo de permanencia autorizado.