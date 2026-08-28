Superar los $15,000 en depósitos en efectivo no genera una multa automática, pero los bancos deben informar al SAT y el contribuyente debe poder acreditar el origen de los recursos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene mecanismos para vigilar los movimientos de dinero en efectivo que realizan los contribuyentes a través de las instituciones financieras. Uno de los puntos que genera mayor atención es el límite de 15,000 pesos acumulados al mes.

Superar este monto no implica, por sí mismo, una multa ni una auditoría automática. Sin embargo, las instituciones del sistema financiero tienen la obligación de informar al SAT cuando los depósitos en efectivo de un cliente superan ese umbral mensual , por lo que es importante poder acreditar el origen de los recursos.

Superar los $15,000 en depósitos en efectivo no genera una multa automática, pero los bancos deben informar al SAT y el contribuyente debe poder acreditar el origen de los recursos. Imagen generada con Gemini IA

El SAT puso la lupa sobre los depósitos en efectivo: ¿Qué pasa si depositas más de 15 mil pesos en efectivo?

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las instituciones financieras deben informar al SAT cuando el monto acumulado de los depósitos en efectivo realizados en todas las cuentas de un contribuyente dentro de una misma institución supere los 15,000 pesos durante un mes.

La regla contempla específicamente operaciones realizadas con dinero en efectivo, es decir, billetes y monedas. Por lo tanto, superar el límite no significa que el banco vaya a bloquear la cuenta ni que el contribuyente deba pagar automáticamente un impuesto por ese depósito.

El objetivo es que la autoridad fiscal pueda contar con información sobre los movimientos de efectivo y, cuando corresponda, contrastarla con los ingresos que el contribuyente tiene registrados ante el fisco.

¿El SAT puede investigarte por superar este monto?

El hecho de que un depósito sea reportado no significa que el SAT vaya a citar automáticamente a la persona. La información puede ser utilizada por la autoridad para detectar posibles inconsistencias entre los recursos que recibe un contribuyente y los ingresos que tiene declarados.

El propio SAT establece que las personas físicas están obligadas al pago del ISR por los ingresos que obtengan, mientras que determinados préstamos, donativos y premios que superen los 600,000 pesos deben informarse en la declaración anual.

Por eso, si una persona recibe una cantidad importante de dinero en efectivo por un préstamo, la venta de un bien u otra operación legítima, es recomendable conservar los documentos que permitan demostrar de dónde provienen los recursos.

¿Qué debes hacer si recibes dinero en efectivo?

La principal recomendación es mantener documentación que permita acreditar el origen del dinero. Contratos, comprobantes, recibos o cualquier otro respaldo de una operación pueden ser útiles en caso de que la autoridad solicite una aclaración.

También es importante distinguir entre un depósito en efectivo y una transferencia bancaria. El umbral de 15,000 pesos previsto en la Ley del ISR está relacionado con los depósitos en efectivo acumulados mensualmente en las cuentas del contribuyente dentro de una misma institución financiera.

En definitiva, depositar más de 15,000 pesos en efectivo no está prohibido ni genera automáticamente una sanción. El punto clave es que la operación puede ser reportada al SAT y que, ante una eventual revisión, el contribuyente pueda demostrar de manera clara y documentada el origen legítimo de los recursos.