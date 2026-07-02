Oficial y confirmado | El pago de las pensiones se atrasará y solo estos adultos mayores cobrarán la prestación económica más tarde

Miles de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar esperaban que este 1 de julio se diera a conocer el calendario oficial de depósitos correspondiente al bimestre julio-agosto. Sin embargo, la información no fue presentada durante la conferencia matutina encabezada por Claudia Sheinbaum, lo que provocó incertidumbre entre los beneficiarios.

Aunque el cronograma no se anunció como se esperaba, las autoridades señalaron que los recursos continúan garantizados y que únicamente se pospuso la publicación de las fechas de pago.

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Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no informó cuándo difundirá el calendario oficial, aunque todo apunta a que el retraso responde a cuestiones de organización y no afecta la entrega de los apoyos.

¿Por qué Secretaría del Bienestar aún no publicó el calendario de pagos?

En La Mañanera del Pueblo, el Gobierno federal centró la agenda en asuntos relacionados con educación, vivienda, programas sociales y el T-MEC, por lo que no se abordó el operativo de pagos de la Pensión Bienestar.

Como ocurre en cada bimestre, la Secretaría de Bienestar debe coordinar previamente con el Banco del Bienestar la dispersión de millones de depósitos. Este proceso permite organizar los pagos por orden alfabético, garantizar la disponibilidad de efectivo en las sucursales y evitar aglomeraciones durante los días de cobro.

¿Cuándo podrían iniciar los depósitos de la Pensión Bienestar?

Aunque todavía no existe una fecha oficial, tomando como referencia los operativos de pago de meses anteriores, se estima que los depósitos podrían comenzar entre el 2 y el 6 de julio , siempre y cuando la Secretaría de Bienestar publique previamente el calendario correspondiente.

Como es habitual, los recursos se distribuirán de forma escalonada de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario. No obstante, las fechas definitivas dependerán exclusivamente del anuncio oficial del organismo.

Programas sociales que recibirán pago en julio

El operativo contempla la entrega de los apoyos correspondientes al bimestre julio-agosto para los principales programas sociales del Gobierno federal. Los montos permanecerán sin modificaciones:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos por cada menor inscrito o hasta 3,720 pesos cuando se trate de un beneficiario con discapacidad.

En cualquiera sea el caso, el dinero será depositado directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.