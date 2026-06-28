Un grupo de jubilados y pensionados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán un doble depósito en sus cuentas bancarias a partir de julio. Esto se debe a que, además del pago mensual, también recibirán la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Tanto el IMSS como el ISSSTE ya dieron a conocer el calendario de pagos de julio. Aunque en esta ocasión no se contempla la entrega de prestaciones extraordinarias, miles de adultos mayores podrán acceder a una doble pensión gracias al programa social dirigido a personas mayores de 65 años.

A continuación, los detalles de esta prestación económica en México.

¿Quiénes recibirán dos depósitos en julio?

Los pensionados del IMSS serán los primeros en recibir el dinero, ya que el pago de la pensión correspondiente a julio está programado para el miércoles 1 de julio.

Además de este ingreso, quienes estén inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán el apoyo económico del bimestre julio-agosto, cuyo monto asciende a 6,400 pesos.

Cabe recordar que la entrega de este beneficio se realiza de manera escalonada conforme a un calendario organizado por orden alfabético, tomando en cuenta la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

En el caso de los pensionados del ISSSTE, la institución informó que el pago correspondiente a julio de 2026 comenzará a depositarse desde el lunes 29 de junio, como parte de su calendario habitual.

¿Cuánto cobrarán los pensionados en julio?

El monto de las pensiones del IMSS y del ISSSTE varía en cada caso, ya que depende de factores como la trayectoria laboral del trabajador, los aportes realizados y el régimen bajo el cual se pensionó.

No obstante, quienes además sean beneficiarios de la Pensión para el Bienestar recibirán un depósito adicional de 6,400 pesos correspondiente al bimestre julio-agosto. Este apoyo es entregado a través de la Tarjeta del Bienestar y es independiente de la pensión que otorgan las instituciones de seguridad social.

Apoyos disponibles para adultos mayores

Además de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, los pensionados pueden acceder a otros programas impulsados por el Gobierno federal, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Entre ellos se encuentra:

Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años Pensión Hombres Bienestar, destinada a hombres del mismo rango de edad. Este último programa solo opera en la Ciudad de México.

Por ello, las personas jubiladas y pensionadas que cumplan con las condiciones de elegibilidad pueden complementar sus ingresos mediante distintos apoyos sociales, además de los recursos que reciben por concepto de pensión.