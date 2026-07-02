Desde este 1 de julio, el despacho de mercancías en México operará bajo el esquema nacional de agencias aduanales, una figura que busca modernizar los procesos y dar mayor certeza jurídica al comercio exterior. El cambio fue implementado por la Secretaría de Economía, la ANAM y el SAT.

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Economía, la medida “representa un avance en la modernización de los procesos aduaneros, al brindar certeza sobre la aplicación del esquema previsto en la legislación vigente”. Además, forma parte del Plan México para facilitar y agilizar las operaciones en las 50 aduanas del país.

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Ley Aduanera: los 5 puntos que deben saber desde hoy

La nueva figura permite que las agencias aduanales, constituidas como personas morales autorizadas, promuevan el despacho de mercancías bajo los distintos regímenes previstos en la Ley Aduanera, con reglas unificadas para todo el país.

La operación entra en vigor a nivel nacional desde el 1 de julio de 2026.

Las agencias aduanales podrán realizar el despacho de mercancías conforme a la Ley Aduanera.

El esquema aplicará en las 50 aduanas del país .

Busca agilizar los procesos de comercio exterior y brindar mayor certeza jurídica.

Forma parte de los compromisos estratégicos del Plan México.

Antes de su implementación nacional, las autoridades realizaron adecuaciones a los sistemas institucionales y llevaron a cabo una prueba piloto para verificar el funcionamiento del nuevo modelo y resolver aspectos técnicos y jurídicos.

La medida fue probada antes de su aplicación nacional

El periodo piloto se desarrolló del 19 de mayo al 30 de junio de 2026. Durante ese tiempo, la ANAM, el SAT y la Secretaría de Economía trabajaron con las confederaciones de agentes aduanales para atender observaciones sobre la operación del nuevo esquema.

Según las autoridades, este proceso permitió realizar los ajustes necesarios para garantizar una implementación ordenada y eficiente, además de asegurar el cumplimiento de los compromisos internacionales que México mantiene en materia de comercio exterior.

Con la liberación nacional de las agencias aduanales, el Gobierno busca fortalecer la modernización de las aduanas mexicanas, reducir obstáculos administrativos y ofrecer un sistema más ágil para las empresas que importan y exportan mercancías.