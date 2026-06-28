Durante julio, millones de adultos mayores podrían recibir doble pensión en sus cuentas bancarias gracias a la coincidencia de pagos de distintos programas sociales. El beneficio está disponible para los beneficios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y que además están inscriptas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Es importante aclarar que no se trata de un aumento permanente en las pensiones, sino de la entrega simultánea de dos beneficios diferentes: el apoyo mensual correspondiente a julio y el apoyo bimestral que otorga el Gobierno federal a los adultos mayores de 65 años.

Es oficial la pensión doble para mayores de 65 años: el pago se hará en julio y solo para estos jubilados

¿Quiénes reciben doble pensión?

El beneficio estará disponible únicamente para quienes cumplan con dos condiciones: ser pensionados del IMSS o del ISSSTE y formar parte del padrón de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar.

Las personas que reúnan ambos requisitos recibirán, además de su pensión habitual, el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto del programa social, cuyo monto supera los 6,400 pesos.

Dependiendo de la cantidad que cada persona perciba por concepto de pensión, el ingreso total podría acercarse a los 16,000 pesos durante ese periodo.

Calendario de pagos del IMSS e ISSSTE en julio de 2026

De acuerdo con los calendarios anunciados por las instituciones, el IMSS realizará el depósito de las pensiones el miércoles 1 de julio de 2026, mientras que el ISSSTE adelantará el pago al lunes 29 de junio.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar determinó el siguiente cronograma:

Letra A: miércoles 1 de julio Letra B: jueves 2 de julio Letra C: viernes 3 de julio Letras D, E, F: lunes 6 de julio Letra G: martes 7 de julio Letras H, I, J, K, L: miércoles 8 de julio Letra M: jueves 9 de julio Letras N, Ñ, O, P, Q: viernes 10 de julio Letras R: lunes 13 de julio Letras S, T, U: artes 14 de julio Letras V, W, X, Y, Z: miércoles 15 de julio

¿Qué hacer si no ha recibido su pensión?

Las personas que consideren cumplir con los requisitos y no vean reflejado el depósito pueden solicitar información directamente a la Secretaría de Bienestar a través de la línea telefónica 800 639 4264.

Además, se recomienda verificar periódicamente el saldo de la cuenta bancaria y consultar mediante los canales oficiales para conocer las fechas de pago, evitando así caer en rumores o posibles intentos de fraude relacionados con la entrega de apoyos sociales.