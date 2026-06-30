El Gobierno de Chiapas, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez, confirmó la puesta en marcha de una nueva conexión aérea entre Tuxtla Gutiérrez y la Ciudad de México. La ruta, conocida como Vuelo del Bienestar, tiene como objetivo mejorar la conectividad del sur del país mediante opciones de transporte accesibles para la población.

El anuncio se realizó después de una reunión de trabajo entre el mandatario estatal y Leobardo Ávila Bojórquez, director general de Mexicana de Aviación.

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Durante el encuentro, ambas partes acordaron impulsar acciones que faciliten la movilidad de los pasajeros y contribuyan al desarrollo económico y social de la región.

Frecuencias y costos del servicio aéreo entre CDMX y Chiapas

Según la información difundida por las autoridades, la nueva ruta contará con cinco vuelos por semana y enlazará el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, en Chiapas, con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México.

Uno de los principales atractivos del proyecto es su esquema de precios. El boleto sencillo tendrá un costo de 949 pesos, mientras que el viaje redondo se ofrecerá en 1,898 pesos, tarifas que ya incluyen el IVA y la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA).

Con estos precios, la ruta busca convertirse en una alternativa competitiva frente a otros medios de transporte, reforzando la estrategia de Mexicana de Aviación de ofrecer servicios aéreos de bajo costo con enfoque social.

Beneficios para la economía y el turismo

Las autoridades estiman que la nueva conexión aérea favorecerá la llegada de más visitantes a Chiapas, impulsando la actividad turística y permitiendo que un mayor número de personas conozca los atractivos naturales, culturales e históricos de la entidad.

Asimismo, se espera que el aumento en el flujo de pasajeros contribuya a dinamizar la economía local, fortalecer el comercio y generar nuevas oportunidades de inversión en distintos municipios del estado.

El primer vuelo de esta ruta está previsto para el 6 de julio, y los boletos ya pueden adquirirse a través de los canales oficiales de Mexicana de Aviación.

Con esta iniciativa, Chiapas busca consolidar una mayor integración con el centro del país y ampliar las opciones de movilidad para habitantes y visitantes.