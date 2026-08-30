Oficial y confirmado | Bienestar pagará 3,000 extra a los pensionados de todo el país que cumplan esta única condición

Al cumplir los 65 años, algunas personas que reciben la Pensión para las Personas con Discapacidad pueden dejar este programa social para incorporarse a la Pensión para las Personas Adultas Mayores, siempre que su registro cumpla con el proceso de validación correspondiente.

Oficial y confirmado | Bienestar pagará 3,000 extra a los pensionados de todo el país que cumplan esta única condición

De acuerdo con la información de Programas para el Bienestar, la transición se realiza en el bimestre en el que la persona es incorporada al nuevo padrón. Por lo tanto, no es necesario presentar una solicitud adicional para cambiar de pensión, ya que el proceso se efectúa de manera automática una vez validada la información.

¿Cuánto dinero recibirán al cambiar de pensión?

El cambio de programa también implica una diferencia en el monto del apoyo económico. Durante 2026, la Pensión para las Personas con Discapacidad otorga 3,300 pesos bimestrales, mientras que la Pensión para las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos cada dos meses.

De esta manera, quienes pasan de un programa al otro reciben 3,100 pesos bimestrales más. Este incremento no representa un pago extraordinario ni un bono, sino que corresponde al monto establecido para la pensión destinada a las personas de 65 años en adelante.

¿Quiénes pasan automáticamente a la pensión para adultos mayores?

El cambio contempla a las personas que forman parte del padrón de la Pensión para las Personas con Discapacidad y cumplen 65 años, siempre que su registro sea validado.

La pensión por discapacidad está dirigida, dependiendo de la entidad y de los criterios de cobertura, a personas de 0 a 64 años. En 24 estados existe un esquema de cobertura universal dentro de ese rango, mientras que en otras entidades se aplican criterios específicos de acuerdo con la edad y la región.

Por ello, al cumplir los 65 años, quienes reciben la pensión por discapacidad dejan de encontrarse dentro del rango de edad establecido para ese programa. Tras la validación correspondiente, pueden ser incorporados al padrón de la Pensión para las Personas Adultas Mayores.