El sector inmobiliario continúa elevando los costos de la vivienda tradicional y un número creciente de individuos se dirige hacia las viviendas prefabricadas como una opción viable.

Lo que previamente se consideraba una alternativa minoritaria en la actualidad se posiciona como una de las tendencias más consolidadas del ámbito residencial, promovida por su celeridad de montaje, sus tarifas asequibles y la versatilidad que proporcionan en comparación con una construcción convencional.

Casa china prefabricada

La casa prefabricada y plegable de Amazon que cuesta menos que seis meses de renta en CDMX

En ese contexto, se destaca una propuesta concreta: una casa prefabricada plegable de dos plantas, disponible en Amazon con un precio base de 122,000 pesos.

El costo es equivalente a aproximadamente menos de seis meses de renta en la Ciudad de México, donde el promedio de alquileres se sitúa entre 21,000 y 22,000 pesos mexicanos mensuales, según el portal inmuebles24.

Venden casas chinas prefabricadas de acero con seis habitaciones Amazon

Una casa que se pliega para su transporte y se despliega para habitar

El diseño de esta vivienda se fundamenta en una premisa funcional: minimizar el espacio requerido durante el transporte y maximizar la superficie habitable al ser instalada.

Su innovador sistema plegable posibilita la compresión para el traslado y la expansión en el lugar de arribo.

La estructura, de dos niveles, ha sido diseñada para facilitar tanto su montaje como su instalación en diversos tipos de terreno. Una vez desplegada, puede desempeñar la función de vivienda principal, segunda residencia, alojamiento turístico o construcción auxiliar en fincas y terrenos rurales.

De dos a seis dormitorios, a la medida de cada proyecto

Uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta es la capacidad de personalizar su distribución. La vivienda puede configurarse con:

Entre dos y seis dormitorios Sala de estar Baño Cocina

Su diseño modular también ofrece mayor flexibilidad a largo plazo, ya que los espacios pueden ampliarse, reorganizarse o modificarse conforme cambien las necesidades de sus propietarios.

Otra de sus ventajas es la posibilidad de desmontar la estructura y trasladarla a otro sitio si el proyecto lo requiere, una característica difícil de encontrar en las construcciones tradicionales.

Más allá de una vivienda familiar

Las posibilidades de esta casa prefabricada no se limitan al uso como vivienda. Su diseño permite destinarla a diferentes proyectos, como alojamientos turísticos, instalaciones agrícolas, espacios de trabajo en zonas rurales o construcciones temporales para obras y proyectos empresariales.