El descubrimiento y rescate del pecio el galeón San José fue nombrado por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como uno de los mayores hallazgos de la historia en materia de barcos coloniales.

Desde el hallazgo del galeón San José y su botín de oro en las aguas del mar Caribe colombiano, surgió una fuerte disputa internacional entre España y Colombia. ¿La razón? El barco del siglo XVIII era de la Corona española. Esto dio pie para que la Madre Patria de Colombia le exigiera los derechos a todo lo que tenía que ver con el barco y su hallazgo, algo que Colombia negó y convirtió el pecio y la zona del hallazgo en patrimonio cultural.

Con un botín de más de 20 millones de dólares en monedas de oro y demás tesoros hallados en el galeón San José, ahora una empresa de Estados Unidos se suma a la puja por el botín del pecio del galeón San José y exigió su parte.

¿Qué tiene que ver Estados Unidos con el tesoro del Galeón San José?

Según fuentes como la Marine Industry New, el salvamento de Estados Unidos Glocca Morra, ahora conocida como Sea Searcha Armada, fue la primera en dar con las coordenadas del galeón de San José en mares colombianos.

En un supuesto acuerdo llevado a cabo en la década el 80, Glocca Morra llegó al millonario acuerdo de ceder y entregar las coordenadas del pecio del galeón San José a cambio de recibir la mitad del botín de oro.

Tras el millonario hallazgo y rescate del pecio en el 2015, la empresa de Estados Unidos ahora pide y exige a Colombia su parte del botín.

El Gobierno colombiano por su parte desconoce ese trato y afirma, sumando fuego a la hoguera, que Colombia y todo su equipo de arqueólogos subacuáticos dieron, de forma “independiente” y sin la ayuda de Sea Searcha Armada, con el galeón San José.

Ilustración de un botín de oro. Fuente: Bing AI.

Los países que están involucrados en el galeón San José y su poderoso botín

No cabe duda que el hallazgo del galeón San José del siglo XVIII recién empieza a escribir sus primeras páginas y la disputa por su tesoro tendrá que resolverse en cortes internacionales, porque hay varios países involucrados.

Descubrimientos de barcos coloniales en el fondo del mar. Fuente: Freepik.

Colombia: Encontró el pecio en sus aguas, lo rescató y asegura que es suyo

España: Reclama el barco y su botín millonario por haber sido históricamente el dueño del barco

Estados Unidos: Involucrado de forma privada la empresa Sea Searcha Armanda, involucra a USA en la disputa

Inglaterra: El reclamo por el botín de oro fue llevado a altos tribunales de este país para llegar a un acuerdo entre Colombia y España.

Bolivia: La población indigena Qhara Qhara asegura que los españoles los obligaron a extraer metales que finalmente terminaron en el botín que llevaba el galeón San José.

Contexto histórico y del conflicto por el galeón San José

El hallazgo del galeón San José, hundido en 1708 frente a Cartagena de Indias, marca un hito en la arqueología submarina de Colombia.

Armada colombiana. Fuente: Archivo.

Descubierto en 2015 a más de 600 metros de profundidad, este tesoro histórico, cargado con cerca de 11 millones de monedas de oro y plata, ha suscitado un intenso conflicto internacional.

España reclama la titularidad del barco, alegando que se trata de un “barco de Estado” bajo su bandera, mientras que Colombia lo ha declarado “bien de interés cultural sumergido” y lo protege como un área arqueológica.

La investigación, liderada por diversas instituciones colombianas, se desarrolla en seis fases, utilizando tecnología avanzada y el buque ARC Caribe.

El contralmirante Hermann León destaca que es un esfuerzo sin precedentes para mostrar el patrimonio cultural de Colombia. La directora del Icanh, Alhena Caicedo, enfatiza que el objetivo va más allá de la búsqueda de riquezas, buscando transformar la percepción de la historia y el patrimonio arqueológico en el país.

A través de un enfoque inclusivo, se espera dar voz a diversas perspectivas, incluyendo las de comunidades indígenas, en la interpretación del legado del barco San José.