En esta noticia Perú se posiciona como líder emergente en minerales clave para la energía nuclear

La semana anterior, el Gobierno de Perú llevará a cabo en el próximo mes de julio un foro internacional centrado en el uranio y el litio como minerales de gran relevancia para el desarrollo minero, tecnológico y de las ciudades inteligentes, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El foro, que ha recibido la calificación de “interés nacional”, se llevará a cabo los días 7 y 8 de julio en el Centro de Convenciones de Lima, bajo la organización de los ministerios de Energía y Minas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El uranio sirve principalmente como combustible para reactores nucleares que generan electricidad. Foto: Reuters

Perú se posiciona como líder emergente en minerales clave para la energía nuclear

Los organizadores manifestaron que el propósito es establecer a Perú “como el epicentro de la conversación estratégica sobre las oportunidades que ofrecen el litio y el uranio en relación con la transición energética, innovación tecnológica, seguridad energética, hídrica y desarrollo sostenible”.

“Perú presenta reservas de ambos minerales con el potencial de captar inversión en alta tecnología, crear valor agregado y fortalecer nuestra soberanía energética”, añadieron.

El encuentro incluirá conferencias magistrales y paneles de debate con la participación de altos funcionarios, expertos internacionales y especialistas en electromovilidad, transición energética y tecnología para ciudades inteligentes.

“El foro representa una oportunidad histórica para el país . A través de este encuentro, iniciamos una nueva etapa para Perú , porque comenzamos a prepararnos ante los nuevos desafíos. Estamos evidenciando al mundo que Perú es un actor estratégico en relación con las oportunidades que ofrecen los minerales críticos” , expresó el Ministerio de Vivienda.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas añadió que se busca “captar inversiones responsables y sostenibles de los más altos estándares” hacia el país, pero que también es imperativo reflexionar sobre las oportunidades que tiene Perú para aprovechar sus reservas en uranio y litio “con el fin de potenciar el desarrollo tecnológico y habilitarlas como nuevas fuentes de energía”.

Durante las actividades, participarán el magistrado del Tribunal Constitucional peruano Pedro Hernández, la exministra de Minas de Chile Aurora Williams, la presidenta de la Asociación Peruana de Energía Atómica (Aspeea), Greta Castillo y el director de Recursos Minerales y Energéticos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Jorge Chira.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

También se presentarán como ponentes el miembro de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde) Gastón Siroit; el exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía de Chile Marco Mancilla; y el presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras, el peruano José Manuel Saavedra.

Los organizadores concluyeron que el foro fortalecerá la cooperación internacional y el intercambio de experiencias sobre el aprovechamiento sostenible de minerales críticos y estratégicos, a través de un enfoque de gobernanza territorial y la generación de valor compartido “que garantice el respeto a los derechos, el medio ambiente y el desarrollo de las comunidades campesinas y nativas situadas en zonas de influencia minera”.