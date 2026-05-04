Comenzó en abril la dispersión de recursos del programa Producción para el Bienestar, y miles de agricultores mexicanos ya están recibiendo transferencias de hasta 24,000 pesos.

El monto no es parejo para todos: varía según el tipo de cultivo y la extensión de tierra registrada, con un piso de 7,000 pesos por beneficiario. Lo que sí es claro es que el documento para cobrar es la inscripción vigente en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura. Sin ese registro, no hay pago.

El programa establece cuatro etapas de pago en el año, con fechas ya definidas para distintos cultivos. Fuente: FreePik

El calendario oficial por cultivo que debes guardar para conocer cuando recibirás el depósito

No todos cobran al mismo tiempo. Los depósitos de Producción para el Bienestar están divididos en cuatro etapas a lo largo del año:

30 de abril (ya liquidado): productores de maíz, milpa y sorgo.

18 de mayo : frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo.

15 de junio : arroz.

7 de septiembre: café, cacao, miel, nopal, frijol Nayarit, cebada, arvejón, avena y otros.

El documento que define si cobras o no: esto es lo que te van a pedir

Tener Tarjeta del Bienestar no basta. Para recibir el depósito, debes cumplir una lista de requisitos muy específica. El más importante y el que más gente olvida: estar inscrito en el Padrón de Productores de la Secretaría de Agricultura. Además, necesitas:

Ser persona física (no empresa ni persona moral).

Presentar documentos que acrediten la posesión legal de tus tierras (no deben estar en zonas urbanas ni reservas naturales).

Demostrar que el predio está activo con alguno de los cultivos autorizados o con actividad apícola.

No ser beneficiario de Sembrando Vida (ambos programas son incompatibles).

CURP e identificación oficial vigente.

El monto del apoyo no es uniforme: se calcula según el tipo de cultivo y la cantidad de hectáreas registradas. Gobierno de México

Desde 7,000 hasta 24,000 pesos: así se calcula cuánto te corresponde exactamente

El monto no es fijo ni aleatorio. La Secretaría de Bienestar lo determina en función de dos factores: el tipo de siembra y el número de hectáreas registradas a tu nombre. A mayor extensión de tierra cultivada con productos de mayor valor estratégico, mayor es el apoyo económico . El rango oficial va de 7,000 hasta 24,000 pesos por persona, y el pago se realiza una sola vez por año.

Por eso es fundamental tener correctamente actualizado el padrón: si tus hectáreas o tu cultivo no están bien registrados, podrías recibir menos de lo que te corresponde o quedar fuera del padrón completamente.