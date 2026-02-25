Grupo Nutrisa, dueño de las cafeterías Cielito Querido y Chilim Balam, reportó una contracción de 0.1% en sus ventas al cierre del cuarto trimestre del año, en un entorno marcado por un consumo débil. Pese a la caída en ingresos, la compañía logró moderar su pérdida neta, que se ubicó en MXN $90 millones, frente a los MXN $118 millones registrados en el mismo periodo de 2024. De acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el flujo operativo (Uafida) consolidado alcanzó los 17 millones de pesos, una mejora significativa respecto a los 2 millones reportados un año antes. El ticket promedio creció 9.2% anual; sin embargo, este incremento no logró compensar una baja de 7.7% en el volumen de ventas a tasa anual. “En un entorno de consumo débil, mantuvimos la disciplina en la ejecución comercial y en la gestión de gastos, priorizando la rentabilidad y la solidez financiera”, señaló Héctor Hernández-Pons, director general de la compañía. Al cierre de 2025, la emisora sumó 663 puntos de venta —entre tiendas propias, formatos Shop in Shop y franquicias—. No obstante, durante el último trimestre cerró cuatro unidades como parte de un plan estratégico orientado a maximizar la rentabilidad, elevar la eficiencia financiera y priorizar activos de mayor valor. En paralelo, la empresa destinó MXN $98 millones a inversión durante el año, recursos enfocados en la renovación de imagen de sus puntos de venta y la apertura de nuevas unidades.