Grupo Gayosso, empresa del sector funerario, invertirá MXN $ 1,000 millones hacia 2028 en la construcción y modernización de su infraestructura a nivel nacional. Esta transformación se refleja en la renovación de su complejo ubicado en Santa Mónica, en el Estado de México (con una superficie de más de 10,000 m²), y en su expansión a Nuevo León con la apertura de Gayosso Nogalar en San Nicolás de los Garza, prevista para el segundo semestre de 2026. El grupo funerario, con 150 años en el mercado mexicano, también está iniciando una etapa de innovación centrada en la experiencia del cliente. Gayosso está incorporando al sector funerario estándares propios de la hospitalidad de alto nivel, con espacios diseñados para brindar confort, serenidad y una experiencia altamente humana. Este modelo busca responder a las nuevas necesidades de las familias mexicanas, asegura la empresa. La industria funeraria está apostando por aumentar su infraestructura. En enero, la cadena funeraria J. García López informó que invertirá MXN $225 millones durante este año para ese propósito. La inversión obedece a un aumento del 25% en la demanda de servicios de necesidad inmediata en 2025. Aunada a la transformación de su infraestructura, la compañía está avanzando hacia la innovación digital del sector, a través de una plataforma de memoriales digitales. Esta aplicación móvil, lanzada en noviembre de 2025, fue desarrollada con una inversión superior a los MXN $5 millones. La app permite a las familias conectarse desde distintos puntos geográficos, crear esquelas interactivas mediante inteligencia artificial y construir un muro conmemorativo permanente con recuerdos, mensajes y videos, redefiniendo el acompañamiento en el duelo para la era digital. El 2025 fue un año para digitalizar esta industria, pues en julio J. García López también lanzó su app, la cual es utilizada ya por 15,000 usuarios, según la empresa. Para diferenciarse, el director nacional de operaciones de Gayosso, Fernando Morales, presumió que es la primera y única empresa del ramo en México y Latinoamérica en contar con la certificación ISO 9001, que avala la calidad en todos sus procesos a nivel nacional. La empresa también informó que trabaja en pro del medio ambiente. Gayosso cuenta con un catálogo de productos ecológicos (urnas biodegradables y ataúdes de mimbre) y estableció el primer cementerio ecológico Jardín Ángeles Gayosso en Tijuana. La compañía funeraria prevé dar atención a más de 100,000 familias anualmente en México.