En julio de este año ingresaron al país 8.65 millones de visitantes, lo que representó el mayor número de personas que entraron al país en un mes similar desde que inició el registro.

En esta noticia Poco gasto

El turismo mexicano muestra un panorama de contraste, pues si bien el número de viajeros internacionales alcanzó un máximo histórico, los ingresos promedio bajaron, incluso con el Mundial de Futbol y la temporada de verano.

De acuerdo con datos del Inegi, en julio de este año ingresaron al país 8.65 millones de visitantes, lo que representó el mayor número de personas que entraron al país en un mes similar desde que inició el registro, y un alza de prácticamente 3% anual.

Turismo en México. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock BLACKDAY

Sin embargo, el crecimiento anual es de apenas la cuarta parte del promedio de los últimos tres años, cuando se ubicó en 12.68%, según estimaciones hechas por Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base.

El lento crecimiento del turismo en México ocurrió pese a que en los primeros días de julio se realizó un partido del Mundial de Futbol y se esperaba una mayor afluencia de visitantes: “las cifras muestran que el evento no impactó de forma sustancial”, comentó la especialista.

Además, en los primeros siete meses del año también se registró un máximo histórico en la llegada de visitantes.

La Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) registró el ingreso de 59.71 millones de personas entre enero y julio de este año, prácticamente 7% más que en 2025.

Poco gasto

Pese a que se registra un máximo histórico de turistas internacionales, el gasto promedio acumula una racha negativa que supera los dos años.

El gasto total de los turistas en julio se ubicó en u$s 2.96 mil millones, una baja de 1.31% anual, y con una caída en cuatro de los últimos cinco meses.

Los turistas internacionales aportaron u$s 91.5 de cada u$s 100, mientras que los excursionistas aportaron el resto.

Debido a la caída en el gasto total, el gasto promedio por visitante fue de u$s 342.29, lo que representó una contracción de 4.12% anual y acumula retrocesos en 27 de los últimos 28 meses.

“De hecho, el gasto promedio es el menor para un mes de julio desde 2020 cuando fue solo de u$s 173.40 dólares debido al impacto de la pandemia”, advierte la analista de Banco Base.

Además, los visitantes que llegaron por avión a México en el mes de referencia bajaron 5.67% y llevan seis meses consecutivos a la baja, algo que no ocurría desde la pandemia, pues entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se acumularon 13 meses consecutivos de caídas. A esto se suma que el gasto total de los visitantes que llegaron vía aérea cayó 3.33% a u$s 77.98 millones, añade la analista.