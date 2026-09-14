Este lunes, 14 de septiembre de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.7988 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.65%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.81 pesos y un mínimo de 19.67 pesos.

En la última semana, la cotización del euro subió un 0.48%, pero en el último año retrocede un -6.84%, lo que sugiere una tendencia anual aún negativa.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro cayó tres jornadas seguidas, repuntó dos, retrocedió otras dos y alternó en las restantes, cerrando el periodo con saldo negativo pese al rebote final.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 5.5668%, lo que indica un comportamiento inestable y lleno de variaciones, superando la volatilidad anual del 5.3666%.

Hoy la cotización de la moneda Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Euro ha mostrado un incremento constante en su cotización.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, significaría que la tendencia sería a la baja, lo que generaría preocupación entre los inversores. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un aumento en la confianza económica en la región.

Este ascenso en la cotización del Euro podría estar impulsado por factores económicos favorables, así como por la estabilidad política en la zona euro.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.