La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.33 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 14 de septiembre de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.77% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense subió un 0.43%, pero en el último año cayó un 6.51%, lo que sugiere una tendencia bajista de fondo pese al leve repunte reciente.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró volatilidad con seis retrocesos y cuatro avances, resultando en una tendencia general bajista; hubo caídas consecutivas a mitad del periodo y un leve repunte al cierre.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana ha sido del 6.0176%, que es menor que la volatilidad anual del 6.2496%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense presenta una tendencia positiva, ya que el dato 1 es igual a 2. Esto indica que la moneda ha ido reforzándose en comparación con los días pasados, lo que podría atraer la atención de inversores. A lo largo de los últimos días, se ha observado un creciente optimismo en el mercado, lo que ha contribuido a esta tendencia favorable.

En contraste, si el dato 1 hubiera sido negativo, la tendencia hubiera sido a la baja, reflejando una pérdida de valor en la moneda. Sin embargo, el dato actual refuerza la confianza en el Dólar canadiense a corto plazo.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.