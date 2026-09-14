Este lunes, 14 de septiembre de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.1318 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1.06%.

En la última semana el Dólar subió 1.27%, pero en el último año cayó 7.47%, señalando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia bajista: tres caídas iniciales, dos rebotes, vaivenes con predominio de descensos y cierre con leve alza; balance general negativo y sin jornadas estables.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad del Dólar en la última semana fue del 7.012441259628442%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.252471060794645%.

Hoy, la cotización del Dólar presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a otras divisas.

Esta tendencia a la alza puede atribuirse a factores como un aumento en la demanda de dólares o cambios en el entorno económico que benefician a la moneda. Es necesario seguir monitoreando la evolución de esta tendencia para prever su posible continuidad.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 16.9 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.