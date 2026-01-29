El presidente Yamandú Orsi viajará a China al frente de una delegación de unas 150 personas –más de 100 empresarios y jerarcas del gobierno- y en esta visita oficial se prevé la firma de más de 30 acuerdos bilaterales, informó Lubetkin. En principio, no es una prioridad el análisis de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el gigante asiático cuyas gestiones comenzaron durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

La gira oficial comenzará este sábado 1° de febrero y tendrá la mayor presencia empresarial privada en una visita presidencial al exterior, dijo Lubetkin. Además de los empresarios viajarán organizaciones sociales, dirigentes del PIT CNT, y una delegación del Congreso de Intendentes.

Lubetkin anunció que durante la visita se firmarán más de 30 acuerdos que abarcan aspectos comerciales, agrícolas, de innovación, tecnología y logística, y se enmarcan en una línea de desarrollo a mediano y largo plazo.

En ese sentido, el canciller minimizó la posibilidad de analizar durante esta visita el TLC con China, y destacó que estos acuerdos buscan desarrollar en los próximos años la continuidad de la Asociación Estratégica Integral firmada por gobiernos anteriores.

La agenda presidencial incluye una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, el 3 de febrero en Pekín y encuentros con autoridades del Partido Comunista de China.

Orsi también visitará la Universidad de Estudios Extranjeros, donde el expresidente José Mujica plantó un árbol en 2013, y en la segunda parte de la gira, en Shanghái, brindará un discurso ante empresarios chinos.