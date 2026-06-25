México se convirtió en el principal impulsor de los resultados trimestrales de McCormick justo cuando la compañía acelera los preparativos para integrar el negocio global de alimentos de Unilever. Los inversionistas recibieron favorablemente las cifras: tras la conferencia con analistas, las acciones de la empresa subían 5.29%, a 50.12 dólares por título.

El fabricante de especias, condimentos y salsas reportó ventas por u$s 1,940 millones durante el segundo trimestre fiscal, un crecimiento anual de 17%. Sin embargo, el mayor impulso no provino de una aceleración generalizada del negocio, sino de la consolidación de McCormick de México, luego de que la empresa adquiriera en enero un 25% adicional de la sociedad que mantenía con Grupo Herdez y elevara su participación a 75%.

Las cifras dejan clara la relevancia de la operación mexicana. En moneda constante, las ventas crecieron 14%, pero 12 puntos porcentuales de ese avance provinieron de la incorporación de McCormick de México, mientras que el crecimiento orgánico fue de apenas 2%.

“Nuestros resultados estuvieron respaldados por la transacción de McCormick de México”, afirmó Brendan Foley, presidente y director general de la compañía, durante una conferencia con analistas. El ejecutivo explicó que el crecimiento orgánico estuvo impulsado por la división Flavor Solutions, que desarrolla sabores e ingredientes para fabricantes de alimentos y operadores del sector restaurantero.

La compra de una mayor participación en la filial mexicana también se reflejó en la rentabilidad. Marcos Gabriel, director financiero de McCormick, explicó que la expansión del margen bruto fue impulsada por la contribución de McCormick de México, un efecto que ayudó a compensar mayores costos por inflación y por el incremento en los gastos logísticos derivados del conflicto en Medio Oriente.

El peso de los sabores mexicanos es un ingrediente básico en la receta de McCormick como se observa en el crecimiento internacional de Cholula, la marca mexicana de salsa picante que la empresa adquirió en 2020 y que hoy ocupa un lugar central en su estrategia de expansión.

Durante la llamada, Foley destacó que Cholula ganó participación de mercado en Estados Unidos por tercer trimestre consecutivo, impulsada por una mayor distribución y el lanzamiento de nuevas variedades de salsa.

“Obtuvimos ganancias en participación de mercado, tanto en valor como en volumen, por tercer trimestre consecutivo en la categoría de salsas picantes en Estados Unidos, apoyados por una mayor distribución y por la innovación, incluyendo nuevas salsas Cholula”, señaló el directivo. Agregó que la marca también ganó participación en Reino Unido y Australia, reflejando el creciente interés internacional por los sabores mexicanos.

Foley también adelantó que McCormick buscará acelerar su crecimiento en una de las categorías con mayor dinamismo dentro de su portafolio: los sabores mexicanos. Para ello, la empresa reforzará la innovación, ampliará la distribución e incrementará la inversión detrás de marcas auténticamente mexicanas como Cholula.

Ese fortalecimiento de México ocurre mientras McCormick prepara una de las operaciones más importantes de su historia: la integración del negocio de alimentos de Unilever.

Durante la conferencia, Foley aseguró que el proceso avanza conforme al calendario previsto y reiteró que la empresa mantiene la confianza en las metas financieras anunciadas cuando presentó la operación. “Con base en el trabajo realizado hasta ahora, seguimos confiando en los objetivos anunciados previamente para crecimiento en ventas, margen operativo y utilidad por acción ajustada”, afirmó. Más adelante insistió en que “seguimos creyendo plenamente en lo que anunciamos a finales de marzo y eso sigue siendo válido hoy”.

En su comunicado de resultados, McCormick confirmó que mantiene las previsiones presentadas con la adquisición: generar alrededor de u$s 600 millones en sinergias anuales de costos, además de reinvertir otros 100 millones de dólares en sinergias de costos e ingresos para acelerar el crecimiento una vez concluida la integración.