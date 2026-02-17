La banca en México mantiene muy saludables resultados hasta el cuatro trimestre del año pasado, registrando incluso records en ganancias; sin embargo, la tendencia en algunas entidades financieras apunta a una contracción de sucursales y empleados. Las ramas en México de los bancos españoles BBVA y Santander mostraron importantes alzas en sus ganancias locales, impulsadas por incrementos en las carteras de crédito y los intereses devengados, pero ambas entidades también mostraron una dura contracción en la cantidad de sucursales y empleados durante 2025. Por una parte, en su reporte de resultados correspondiente al cuarto trimestre de 2025, BBVA México reportó una utilidad neta de MXN $98,946 millones, lo que según su director general en México, Daniel Osuna, representó un máximo histórico. Además, México aportó 44% de la utilidad total de BBVA, superando a la rama de España. Sin embargo, en 2024 BBVA reportó un total de 1,691 sucursales, dato que se contrajo a 1,635 unidades al cierre del año pasado. La disminución de sucursales también afectó el número de empleados en el banco, que pasó de 45,854 en 2024 a 44,718 en diciembre de 2025, lo que representó el despido de 1,136 empleados en un año. Por otra parte, la utilidad de Santander México se aceleró 12.3% entre 2024 y 2025 para cerrar el año pasado en MXN $32,364 millones. En el caso de Santander el cierre de sucursales fue menor, pues cerró 25 unidades de un año a otro, aunque el recorte de personal fue mayor. En 2024, la entidad financiera contaba con 1,019 unidades, pero para el cierre del año siguiente, el número se contrajo a 994. En el apartado de empleados, el banco prescindió de los servicios de 2,055 personas, pues su número total de colaboradores cayó de 25,589 al cierre de 2024 a 23,534 al 31 de diciembre pasado. Entre los dos bancos cerraron 81 sucursales en el país, y despidieron a 3,191 personas. Mientras algunos bancos cierran sucursales y eliminan empleos, Banorte, que también logró una jugosa ganancia el año pasado, abrió 27 sucursales nuevas el año pasado y cerró con 15 más en relación a 2024; también reportó 790 empleados adicionales en el último año. Además, en conferencia de prensa relativa a su reporte trimestral del cierre de 2025, el banco aseguró que este año abrirá 35 unidades nuevas en el país. Esta misma tendencia fue seguida por BanRegio, que abrió 4 sucursales nuevas, aunque no precisa el número de empleados que tiene adscritos.