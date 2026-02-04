Banco Santander ajusta su estrategia en España en un contexto de cambios financieros y regulatorios, con foco en clientes, oficinas y resultados del grupo.

Banco Santander arrolló todas las previsiones. La entidad que preside Ana Botin anunció un beneficio atribuido de 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más que en el año anterior y alcanzó por primera vez los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio.

El banco explicó que los sólidos resultados se apoyaron en una buena evolución del margen de intereses, unos ingresos por comisiones en niveles récord y mejoras de la eficiencia, junto con una evolución positiva de la calidad crediticia. El beneficio atribuido del cuarto trimestre ascendió a 3764 millones de euros, esto es 15% más, lo que supone el séptimo trimestre consecutivo con resultados récord.

La entidad, además, envió un guiño al inversor ya que reiteró su compromiso de distribuir al menos 10.000 millones de euros mediante recompras de acciones con cargo a los resultados de 2025 y 2026 y exceso de capital. Esto incluye una recompra de acciones de unos 5000 millones que se divide en un importe aproximado de 1800 millones con cargo a los resultados del segundo semestre de 2025, y unos 3200 millones vinculados al exceso de capital por la venta del 49% de Santander Polonia.

Con todo, la acción de Banco Santander cae un 3,40 en Bolsa. El motivo hay que buscarlo en la compra de Webster Bank en Estados Unidos por 12.000 millones de dólares. Para los analistas de IG el mercado está reaccionando con el patrón clásico: arbitraje en los ADS (los títulos que cotizan en Estados Unidos) y miedo a la posible dilución y a que el precio de compra sea exigente. “El inversor hoy no premia las compras grandes si no ve sinergias claras, retorno rápido sobre el capital y un impacto controlado en solvencia”, afirman.

Lo cierto es que el Grupo continuó incrementando la rentabilidad y la creación de valor para los accionistas, con un retorno sobre el capital tangible (RoTE) post-AT1 del 16,3% (+0,8 puntos porcentuales), un beneficio por acción (BPA) de 0,91 euros, que explica un incremento del 17% y un valor contable tangible (TNAV) por acción de 5,76 euros al cierre de 2025. Al incluir los dividendos en efectivo abonados durante el ejercicio, la creación total de valor (TNAV más dividendo en efectivo por acción) aumentó un 14%.

En cuanto a la solvencia, la ratio CET 1 fully loaded de capital se situó a cierre del ejercicio en el 13,5%, el 13,4% una vez descontada la recompra de acciones o el dinero consignado para comprar el banco británico TSB. Si bien el banco explicó que este incremento se debió a la sólida generación de beneficios, que compensó con creces la remuneración al accionista y otros impactos en capital, a los inversores no se les escapó que este indicador se verá impactado por la compra de Webster, puesto que la entidad cántabra calcula que cerrará 2026 en el entorno del 12,8% o 13%. El coste de riesgo se sitúa en el 1,15%.

Los recursos de clientes crecieron un 6% en euros constantes, con un aumento de los depósitos del 5% y de los fondos de inversión del 14% en euros constantes, el crédito aumentó un 4% en euros constantes, hasta situarse en torno al billón de euros, impulsado por el crecimiento en todos los negocios.

Los ingresos totales se situaron en 62.390 millones de euros con un incremento del 4% en euros constantes, apoyados en unos ingresos por comisiones récord de 13.661 millones, un 5% más, y un margen de intereses sólido de más de un 3% en euros constantes, excluido Argentina. “Esta evolución refleja una sólida actividad comercial, que compensó el impacto de un entorno de tipos de interés menos favorable en varios mercados”.

Estrategia y perspectivas

Banco Santander continúa avanzando con fuerza en la ejecución de sus prioridades estratégicas, centradas en desplegar plataformas globales compartidas, simplificar el grupo y potenciar un crecimiento rentable. La estrategia se apoya en el desarrollo de ONE Santander, que combina la escala global con la fortaleza local. La ejecución de esta estrategia se refleja en un sólido crecimiento del beneficio en los cinco negocios globales en euros constantes en 2025.

En lo que respecta a los objetivos fijados por el banco para 2026, el banco prevé un crecimiento de los ingresos de dígito medio en euros constantes; disminución de los costes y beneficio mayor, frente a los 14.101 millones de euros de 2025. Una ratio de capital CET1 del 12,8-13%, dentro del rango operativo del 12-13% y un crecimiento al menos de doble dígito a lo largo del ciclo de TNAV más dividendo en efectivo por acción.

Asimismo, tras la adquisición de Webster, en 2027 el banco también prevé un crecimiento de los ingresos a doble dígito en euros constantes, un apalancamiento operativo positivo, un crecimiento del beneficio del 14-16% en euros constantes y una ratio CET1 superior al 13%3. De cara a 2028, prevé un RoTE superior al 20%.

Un resultado apoyado en los negocios globales

Retail & Commercial Banking obtuvo un beneficio atribuido de 7666 millones de euros, un 9% más, impulsado por unas mayores comisiones, así como por unas menores dotaciones y una gestión eficaz de los costes y del riesgo. ONE Transformation está ofreciendo resultados sólidos, con una reducción del 4% de los costes por cliente activo, un aumento de las ventas digitales (+15%) y unos niveles de rentabilidad elevados. El crédito aumentó apoyado por las hipotecas, principalmente en Europa, Brasil y México, mientras que los depósitos lo hicieron un 4% y los fondos de inversión crecieron en la mayoría de los países, impulsados por una mayor transaccionalidad.

Digital Consumer Bank, registró un beneficio atribuido de 1741 millones de euros (un 8% más), gracias a unos mayores ingresos, apoyados en el margen de y a unas menores provisiones, que compensaron con creces un menor beneficio fiscal derivado de la menor demanda de vehículos eléctricos. El crédito aumentó un 2%, impulsado por el crecimiento en auto especialmente en Europa, un mercado que se recuperó tras un débil comienzo de año, y en Latinoamérica. Los depósitos crecieron un 5%, apoyados por Openbank hasta los 28.000 millones.

CIB (Corporate & Investment Banking) registró un beneficio atribuido récord de 2.834 millones de euros (+7%), impulsado por un sólido crecimiento de los ingresos (+5%) y apoyado en un fuerte margen de intereses en Global Markets, así como en el crecimiento de los ingresos por comisiones en todas las líneas de negocio.

Wealth Management & Insurance, que agrupa los negocios de banca privada, gestión de activos y seguros del grupo, incrementó su beneficio atribuido un 27%, hasta 2.063 millones de euros, apoyado en un fuerte crecimiento de los ingresos en todos los negocios (comisiones e ingresos procedentes de joint ventures de seguros y carteras de inversión), mientras Payments generó un beneficio atribuido de 883 millones (+155%), con un crecimiento a doble dígito del margen de intereses y de las comisiones, que compensó ampliamente las mayores dotaciones, impulsado por un aumento de la actividad.