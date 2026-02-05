El Grupo Financiero BBVA México se mantuvo en la senda positiva, al acumular una ganancia de MXN $116,358 millones, un incremento de 8.2% anual. La división mexicana representó 40.2% de las ganancias globales del grupo financiero español durante el año pasado. Del total, la división de banca aportó la mayor parte de la utilidad, con MXN $98,946 millones en todo 2025, lo que representó una expansión de 6.2% en comparación con el resultado del año anterior. De acuerdo con su informe financiero correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, el alza fue impulsada por mayores ingresos (+8%) y una ampliación del margen financiero (+7.5%). En conferencia, Eduardo Osuna, director del banco en México, dijo que el año fue retador, lo que impidió al banco mantener las tasas de crecimiento de años anteriores. “El crecimiento de las utilidades de la banca es mucho menor de lo que se venía viendo, por la caída de tasas y por la calidad del crecimiento del crédito”, dijo. El presidente global del banco, Carlos Torres Vila, ve en México un potencial hasta ahora desconocido. El directivo del banco dice que la economía del país puede crecer hasta 5% anual, una vez que se resuelva la revisión del Tratado México-Estados Unidos- Canadá (TMEC), pues eso permitirá reducir la incertidumbre y estrechará los lazos del bloque Norteamericano. “En México tenemos una visión positiva por la macro, que va a tener un crecimiento mayor en el año 2026, de la que hubo en el año 2025. Y creemos que, aunque hay alguna incertidumbre por la revisión del tratado con Estados Unidos y Canadá, tenemos una visión positiva de que esa revisión conducirá a que se estrecharan los lazos todavía más. Estados Unidos necesita a México para ser competitivo, y más si continúa con las guerras comerciales, de hecho México se ha visto ya muy favorecido por la situación de aranceles, ya que es un país al que no le aplican muchos los aranceles, precisamente porque existe el tratado. Y eso genera una demanda enorme de inversión en México”, aseguró el banquero. Además, dijo que el país tiene bases estructurales muy buenas, hay mucha demanda, y solo hay esperar a que se aclaren las reglas y el este puede abrirse el horizonte de un crecimiento muy fuerte.