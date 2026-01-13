En esta noticia La segunda emisión en 2026

El Gobierno de México colocó 4,750 millones de euros en bonos soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el mercado europeo, en una operación que adelantó parte del programa de financiamiento externo previsto para 2026.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que la colocación se realizó ante las condiciones favorables de dicho mercado, lo que permitió optimizar el costo financiero y diversificar la base de inversionistas.

De acuerdo con la dependencia, la emisión registró una demanda de 13,500 millones de euros, equivalente a 2.84 veces el monto colocado, con órdenes provenientes de más de 180 inversionistas institucionales internacionales.

“Este resultado demuestra el sólido apetito de los inversionistas globales por los instrumentos emitidos por el Gobierno de México, incluso en un contexto geopolítico complejo” señaló la SHCP.

La operación se estructuró en tres tramos. El primero, a un plazo de cinco años, se colocó por 2,000 millones de euros con una tasa cupón de 3.875%. El segundo, a 10 años, ascendió a 1,750 millones de euros, con una tasa de 4.875%. El tercer tramo correspondió a un plazo de 14 años, por 1,000 millones de euros, con una tasa cupón de 5.375%.

La segunda emisión en 2026

Esta colocación representa la segunda emisión del Gobierno federal en moneda extranjera en lo que va del año. La primera se realizó el 5 de enero, por un monto de u$s 9,000 millones, y alcanzó una demanda de 30,000 millones, equivalente a 3.33 veces el monto ofertado.

En esa operación participaron 279 inversionistas de todas las regiones del mundo, con múltiples órdenes de montos significativos, de acuerdo con información oficial.

Como parte de la estrategia para acceder a los mercados internacionales, durante la segunda semana de enero, el Gobierno de México actualizó el Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible, alineándolo con el Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El nuevo Marco de Referencia permite al gobierno federal acceder a financiamiento en los mercados internacionales bajo criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), como bonos verdes, sociales y bonos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, dijo la SHCP.