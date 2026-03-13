El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en México contabilizó hasta febrero de 2026 un total de 37 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de u$s 4,702 millones, de acuerdo con el informe mensual de TTR Data. Este importe representa un aumento del 626% con respecto al mismo periodo de 2025, aunque un 10% menos en el número de acuerdos. Para febrero de 2026, TTR Data seleccionó como transacción destacada la relacionada con GE Vernova, entidad dedicada al desarrollo y fabricación de equipos energéticos con sede en Cambridge, Estados Unidos, que completó la adquisición del 50% que aún no controlaba en Prolec al conglomerado regiomontano de empresas de alimentos, energía y químicos, Xignux, por u$s 5,275 millones. La transacción contó con el asesoramiento financiero de Morgan Stanley y J.P. Morgan. Si se compara México con otros países de América Latina, es el país que ha tenido un crecimiento a triple dígito en el monto de transacciones. Aunque Brasil lidera el ranking de TTR Data con 144 transacciones, obtuvo un aumento del 49% en el capital movilizado (u$s 6,944 millones). En el ranking que sólo considera el número de transacciones y no el monto obtenido, Chile sigue a Brasil con 55 transacciones y con un aumento del 59% en el capital movilizado, con u$s 1,664 millones, aún lejos del monto de México. México tuvo menos operaciones de M&A que Argentina, por lo que se situó en el cuarto lugar del ranking. El país sudamericano, por su parte, contabilizó 43 transacciones por un monto total de u$s 1,998 millones, 39% más que el año pasado. Parte importante del crecimiento en el importe de las fusiones y adquisiciones ocurrió en el segmento del venture capital, pues aunque este año hubo sólo 9 transacciones por u$s 354 millones, lo que implica un descenso del 25% con respecto de febrero de 2025, el aumento en importe fue de 544%.