Los Diablos Rojos del México, empresa detrás de los equipos profesionales de beisbol, softbol femenil y basquetbol, propondrán un aumento de capital por hasta MXN $200 millones mediante la emisión de acciones Serie O, como parte de su estrategia de financiamiento en el mercado bursátil. De acuerdo con un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la emisora convocó a una asamblea de accionistas para el próximo 17 de abril, donde se discutirá esta segunda capitalización. Analistas de GBM estimaron que, de concretarse la operación, implicaría una dilución cercana a 20.9% para los actuales accionistas. La compañía, que cotiza bajo la clave “DIABLOS”, realizó en 2025 un split accionario de 100 a 1, acompañado de un aumento de capital por 13.35 millones de acciones, lo que derivó en una dilución aproximada de 17.6%, según la misma casa de bolsa. Diablos Rojos forma parte de una estructura empresarial donde la fundación de Alfredo Harp Helú es accionista mayoritaria. Harp Helú también tiene negocios como Grupo Martí, Interceramic y mantiene inversiones en Grupo Posadas. En paralelo, la empresa propondrá el pago de un dividendo aún por definir, luego de haber distribuido 0.05 pesos por acción el año pasado. Asimismo, se establecerá un monto máximo para la recompra de acciones propias, mecanismo que suele respaldar el precio del título en el mercado. A un año de su debut en la Bolsa Mexicana de Valores, sin lanzar una oferta pública inicial, los Diablos Rojos del México han consolidado su presencia como una de las emisoras atípicas del mercado local, al permitir a aficionados participar como accionistas. Con su ingreso al mercado bursátil, el equipo se sumó a un grupo reducido de franquicias deportivas que cotizan en bolsa, como Atlanta Braves y Toronto Blue Jays. En lo que va de 2026, las acciones de DIABLOS acumulan un rendimiento de 17.14%, al pasar de 24.5 a 28.7 pesos por unidad. Desde su incorporación al mercado, el título registra un avance de 78.6%, de acuerdo con datos de Bloomberg.