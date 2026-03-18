Petróleos Mexicanos está de manteles largos, pues este 18 de marzo se cumplen 88 años de la Expropiación Petrolera, y mientras el gabinete, la presidenta y el director de Pemex destacan sus logros, la realidad de la extracción de petróleo les presenta otro panorama. El evento protocolario se desarrolló en el Puerto de Veracruz, donde se reunieron el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, la secretaria de Energía, Luz Elena González, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y otras autoridades del gabinete federal. En su participación, Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que la empresa mantiene su liderazgo en exploración y producción petrolera y afirmó que la extracción de crudo “ya es ascendente”. Sin embargo, de acuerdo con datos de Banamex, el año pasado la extracción de petróleo promedio fue comparable a la de 1979. “Pemex sigue siendo motor indiscutible del desarrollo del país y escudo de la soberanía energética”, afirmó Rodríguez Padilla. Durante el régimen actual, afirmó, se reintegraron las subsidiarias en una sola empresa, permitiendo mejorar la operación, elevar rendimientos, y reducir los costos. En contraste, el resultado del reporte trimestral al cierre del año pasado, arrojó una pérdida de MXN $45,208 millones, incluso con una utilidad cambiaria de MXN $195,171 millones, contra una pérdida de MXN $304,452 millones reportada en 2024, debido a la depreciación del dólar. El funcionario afirmó en el evento que la empresa ya está recuperando la petroquímica, el procesamiento de gas y la logística. En su participación, la secretaria de Energía, Luz Elena González, destacó que Pemex está en recuperación y sus resultados muestran que la apuesta por la soberanía energética de la presidenta Claudia Sheinbaum “es adecuada”. La funcionaria refirió que de 2018 a 2025 se incrementó 100% la capacidad de refinación, pues se procesaron 1.2 millones de barriles promedio el año pasado. “Aumentamos la producción de fertilizantes en 21%, contribuyendo a la autosuficiencia alimentaria del país, y se está rehabilitando la petroquímica”, afirmó. La encargada de la política energética nacional dijo que la deuda de Pemex bajó 19% entre 2018 y 2025. Sin embargo, esta reducción fue posible debido a que el gobierno federal absorbió la deuda de Pemex, a lo que se suma un apoyo fiscal que redujo 99% los impuestos que paga la empresa al país. “Hoy la energía y los recursos de nuestro país se reafirman como lo que son, un bien público estratégico y cuya garantía está a cargo del Estado”, dijo Luz Elena González. La funcionaria afirmó que el sector privado puede participar en la industria energética, pero con la rectoría del Estado. “La actividad petrolera y energética nos necesita a todos, y puede ser aliada del gobierno, pero con la rectoría del Estado”, dijo.