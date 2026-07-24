El peso mexicano es de las divisas que más se han revaluado frente al dólar.

La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 24 de julio de 2026 en México es de 12.43 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.59%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.45 pesos y un mínimo de 12.43 pesos.

La cotización del dólar canadiense retrocedió: en la última semana cayó -0.67% y en el último año acumuló -5.69%, evidenciando una tendencia negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una clara tendencia alcista: abrió con dos avances, retrocedió al tercer día, encadenó tres subidas, cayó dos jornadas seguidas y cerró con dos repuntes, dejando un balance neto positivo.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 9.83%, superior al 6.39% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, habiendo subido en comparación con los dos días anteriores. Este incremento en el valor indica una recuperación en el desempeño de la moneda en el mercado.

La tendencia positiva sugiere una creciente confianza en la economía canadiense, impulsada por factores como un aumento en las exportaciones y un mercado laboral más sólido.

Este comportamiento podría atraer a inversionistas, reforzando aún más la estabilidad del Dólar canadiense en el corto plazo.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán dirigirse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".