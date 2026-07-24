El euro cotiza a 19.92 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 24 de julio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0,34 %.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.95 pesos y un mínimo de 19.91 pesos.

En el mercado del euro, la cotización cayó en la última semana (-0.58%) y retrocedió en el último año (-7.58%), evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro osciló sin tendencia clara, con igual número de caídas y subidas, pero cerró con dos avances seguidos que sugieren leve recuperación.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro es del 6.84%, superando la volatilidad anual del 5.57%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, dado que el dato de los últimos dos días consecutivos ha sido 1. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo cual es una buena señal para los inversores.

Además, esta tendencia favorable sugiere un crecimiento en la demanda del Euro, lo que podría influir en una mayor estabilidad en su cotización a corto plazo.

El continuo incremento del Euro puede ser un indicativo de un fortalecimiento económico en la zona euro.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".