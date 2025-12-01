Los jubilados de Córdoba verán un adelanto en su cobro.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso importante al atraer un grupo de juicios de amparo en los que se discute si los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), bajo el régimen anterior, tienen derecho a recuperar los recursos acumulados en sus cuentas individuales por concepto de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

El acuerdo, avalado por siete votos de los ministros, no instruye por ahora la restitución de los recursos, pero sí sienta las bases para una determinación jurídica con impacto en todo el país.

Con siete votos a favor, la SCJN abrió un debate clave sobre el destino de los recursos acumulados por Cesantía y Vejez bajo el viejo régimen. Fuente: Shutterstock.

¿Qué es la Facultad de Atracción 677/2025 y por qué es tan importante?

La llamada Facultad de Atracción 677/2025 permite a la Suprema Corte asumir directamente la resolución de diversos amparos que presentaban criterios contradictorios en tribunales de distintos circuitos.

Entre los casos atraídos se encuentran los amparos directos 470/2024 y 835/2024. Con esta medida, el Máximo Tribunal busca unificar la interpretación legal sobre el destino de los recursos de cesantía y vejez de los pensionados del IMSS, evitando fallos opuestos en distintas regiones del país.