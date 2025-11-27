FOTODELDÍA - CIUDAD DEL VATICANO, 23/11/2025.- El Papa León XIV preside la Santa Misa del Jubileo de los Coros y de la Sociedad Coral, en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 23 de noviembre de 2025. EFE/ANGELO CARCONI

El papa León XIV emprendió este jueves su primer viaje internacional a Turquía y Líbano, dos destinos que había previsto Francisco, pero que cobran aún mayor importancia ante la complicada situación en Oriente Medio y que servirá además para ir desvelando cómo será este pontificado.

El avión papal de la compañía Ita Airways, en el que viajan unos 70 periodistas de medios de todo el mundo, entre ellos EFE, despegó del aeropuerto de Fiumicino, en Roma, a las 7.58 (6.58 GMT) y aterrizará en Ankara a las 12.30 (9.30 GMT).

Por qué el papa León XIV viajó a Turquía y el Líbano

Esta vez delante del asiento 1A que ocupa el papa se ha colocado la Virgen del Buen Consejo de Genazzano, venerada por los agustinos y que León XIV fue a visitar en una de sus primeras salidas del Vaticano. Francisco viajaba con la Virgen de la Bonaria.

El motivo del viaje es acudir a Iznik, la antigua Nicea, para la celebración de los 1.700 años del primer concilio de la cristiandad.

El pontífice estadounidense pronunciará en este primer viaje nueve discursos, cinco saludos y dos homilías y hablará inglés en los actos y francés para las liturgias.

ANKARA, 27/11/2025.- El papa León XIV recibido por el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy (d), tras aterrizar este jueves en el aeropuerto internacional de Ankara, donde comienza el primer viaje de su papado, que lo lleva a Turquía y Líbano desde hoy hasta el 2 de diciembre.

A su llegada, se trasladará al Mausoleo de Atatürk, dedicado al fundador del Estado laico moderno, una etapa que han hecho tanto Benedicto XVI como Francisco en sus viajes. A las 14.10 horas tendrá lugar una ceremonia de bienvenida en el palacio presidencial, y después una importante reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, donde con seguridad se afrontará la delicada situación en Oriente Medio y las mediaciones para una tregua en Ucrania,

Después, el papa se reunirá con autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, y en esa ocasión, pronunciará su primer discurso. A última hora de la tarde abandonará la capital para volar a Estambul, donde continuará su viaje.

El viaje servirá para subrayar “el diálogo y la unidad entre cristianos, la cercanía a comunidades católicas forjadas por siglos de historia, afectadas por tragedias y tensiones, y la paz, un tema que ha preocupado profundamente al papa desde su primera aparición en el mundo y a lo largo de estos siete meses de pontificado”, resumió el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El sentido mensaje del papa León XIV

El papa León XIV deseó este jueves “abundancia de paz y prosperidad” para Turquía en el primer paso protocolario de su visita al país eurasiático, durante la visita al mausoleo del fundador de la república turco, Mustafa Kemal Atatürk, en Ankara.

“Doy gracias a Dios por poder visitar Turquía e invoco para este país y su pueblo una abundancia de paz y prosperidad”, escribió el pontífice en el libro de honor del mausoleo, según informó el Vaticano.

León XIV había aterrizado en el aeropuerto de Ankara a las 12.23 hora local (9.23 GMT), donde fue recibido por el ministro de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, que también lo ha acompañado en la visita al mausoleo de Atatürk, paso obligado para todo jefe de Estado que visita Turquía.

Tras colocar una corona de flores ante el catafalco del fundador de la república turca, acto acompañado de una breve ceremonia militar, el papa posó para una foto de grupo ante el imponente edificio de columnas y luego se dirigió a la sala donde firmó el libro de visitas.

Su antecesor en el cargo, Francisco, había descrito en su mensaje en el mismo libro en 2014 Turquía como “un puente natural” y un “cruce de caminos en el que se juntan hombres y mujeres de buena voluntad de todas las culturas, etnias y religiones”, y también Benedicto XVI en 2006 había utilizado la metáfora del puente.

Tras la ceremonia, León XIV abandonó el recinto para dirigirse al palacio presidencial, donde será recibido con ceremonia de jefe de Estado por el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, con el que comparecerá en público para un discurso.

Esta misma tarde el papa abandonará Ankara para volar a Estambul, donde llegará sobre las 19.30 horas (16.30 gmt) y se trasladará a la Nunciatura, sin más actos públicos por hoy.

