La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que podría ampliar el acceso a la pensión por viudez para miles de personas afiliadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que mantienen una relación de concubinato.

Durante una sesión pública, el Pleno del máximo tribunal declaró inconstitucional exigir un mínimo de cinco años de convivencia o la existencia de hijos en común para que una persona pueda acceder a este beneficio.

La Suprema Corte de Justicia eliminó uno de los requisitos del casamiento para cobrar la pensión por viudez: ahora será más fácil para las parejas SCJN

La decisión fue respaldada por seis ministros y deja sin efecto un criterio que permaneció vigente durante más de una década.

Fallo de SCJN sobre pensión por viudez en México

Con este fallo, la SCJN eliminó dos de los requisitos que anteriormente debían cumplirse para solicitar una pensión por viudez derivada de una relación de concubinato:

Haber convivido al menos cinco años con la persona fallecida.

Tener hijos en común.

El proyecto, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, sostuvo que no existe una justificación válida para asumir que una relación adquiere estabilidad o reconocimiento únicamente después de un periodo específico de tiempo.

Requisitos para obtener la pensión

Aunque la Corte invalidó estas condiciones, no estableció un nuevo parámetro general para acreditar el concubinato.

La definición de los mecanismos que deberán utilizarse en el futuro corresponderá al Congreso. Mientras tanto, cada solicitud deberá analizarse de manera individual, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.

Esto significa que:

La pensión por viudez no se otorgará de forma automática.

Será necesario demostrar la existencia de la relación de concubinato.

Las autoridades podrán valorar diferentes tipos de pruebas y no únicamente el tiempo de convivencia.

La mayoría de los ministros consideró que imponer un plazo fijo vulnera derechos fundamentales como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la protección de las diversas formas de organización familiar.

Reconocieron que las dinámicas familiares evolucionaron y que no todas las relaciones pueden evaluarse bajo criterios tradicionales o uniformes.

¿Cómo acreditar el concubinato?

La resolución abre la puerta para que más personas puedan solicitar la pensión por viudez sin depender exclusivamente de un requisito temporal. Sin embargo, quienes busquen acceder a este derecho deberán acreditar la relación.

Entre las pruebas que podrían considerarse se encuentran:

Comprobantes de domicilio compartido.

Evidencia de dependencia económica.

Documentos oficiales.

Testimonios de familiares o personas cercanas.

El criterio adoptado por la Suprema Corte podría tener un impacto más amplio en el país, ya que actualmente no existe una regla uniforme en todas las entidades federativas respecto al tiempo necesario para reconocer de forma legal una relación de concubinato.

Con esta decisión, el máximo tribunal refuerza el reconocimiento de distintos modelos familiares y amplía la protección de los derechos de quienes mantienen una unión de hecho.