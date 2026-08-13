La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Leo este jueves tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Leo para este jueves

Procura no valorar a las personas únicamente por su aspecto. Hoy podrías sorprenderte al comprobar que las apariencias pueden ser muy engañosas. Lo auténtico a veces cuesta distinguirlo, pero hoy tendrás la ocasión de reconocerlo y ganarás en sabiduría.

¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Leo tendrá un día afortunado en el amor: su magnetismo atraerá encuentros agradables y gestos sinceros. Hoy la mejor compatibilidad es con Aries.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este jueves?

Leo, hoy la suerte en el trabajo te sonríe si evitas juzgar por apariencias: alguien inesperado revelará su verdadero valor y abrirá una oportunidad. Al reconocer lo auténtico, podrás cerrar un buen acuerdo y ganar sabiduría.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo puede cuidar su salud durmiendo 7–8 horas, comiendo balanceado, hidratándose, haciendo ejercicio regular, evitando tabaco y exceso de alcohol, manejando el estrés y asistiendo a chequeos médicos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Leo

Mira más allá de las apariencias. Escucha antes de juzgar. Valora los actos sobre la imagen.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.