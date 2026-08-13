La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio ) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros.

Las personas que nacieron bajo el signo de Libra este jueves tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

También, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Libra para este jueves

Ten cuidado con un perfeccionismo excesivo en esa tarea que quieres hacer por tu cuenta. Si es algo de casa, recuerda que probablemente no necesita quedar impecable y que nadie va a evaluarte. No te exijas un estándar tan alto.

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy Libra brillará en el amor: la empatía y el encanto atraerán encuentros agradables y conversaciones sinceras; evita precipitarte y deja que todo fluya. Compatibilidad destacada con Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este jueves?

Libra, tu suerte en el trabajo crece cuando sueltas el perfeccionismo: acepta lo “suficientemente bueno”, no te juzgues con estándares imposibles y verás cómo se abren apoyos y oportunidades.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Libra, cuida tu salud equilibrando descanso y movimiento, con alimentación variada, buena hidratación, gestión del estrés y chequeos preventivos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Libra

Define un objetivo simple. Usa un temporizador corto. Acepta un resultado suficientemente bueno.

En un contexto cambiante, la consulta diaria del horóscopo gana terreno como referencia para anticipar lo que depara el futuro, una rutina que muchos adoptan para orientar decisiones y planear el rumbo.