Se despide el alquiler: venden casas prefabricadas de China a solo 150,000 pesos mexicanos y se instalan en apenas dos semanas

El auge de la vivienda prefabricada en México ha comenzado a posicionarse como una alternativa frente a las tradicionales rentas inmobiliarias. Recientemente, se ha vuelto tendencia la comercialización de viviendas modulares traídas directamente desde China a través de plataformas de comercio electrónico como AliExpress y Alibaba.

Con un costo inicial reportado desde los 150,000 pesos mexicanos y un tiempo de instalación de apenas dos semanas, estas construcciones de acero galvanizado y paneles sándwich prometen transformar el mercado habitacional en el país. Sin embargo, antes de adquirir una, es fundamental conocer sus costos reales, trámites aduanales y viabilidad legal.

Se despide el alquiler: venden casas prefabricadas de China a solo 150,000 pesos mexicanos y se instalan en apenas dos semanas AliExpress

¿Cómo se instalan y qué características tienen estas viviendas modulares?

El proceso de armado de las casas prefabricadas chinas destaca por su rapidez y practicidad. Estas estructuras plegables se despliegan de forma modular sobre una cimentación previamente nivelada en un plazo de tres a catorce días.

Sus principales especificaciones técnicas incluyen:

Estructura y materiales : marcos de acero galvanizado resistentes a la corrosión y muros con paneles sándwich de poliestireno o lana mineral que brindan aislamiento térmico y acústico.

Mantenimiento y duración : según datos de Telediario, poseen una vida útil estimada de 15 a 25 años.

Personalización: permiten ajustar la distribución de habitaciones y baños según las necesidades del usuario.

¿Cuánto cuestan realmente las casas prefabricadas de AliExpress en México?

Aunque el catálogo digital promociona un precio base cercano a los 130,000 o 150,000 pesos mexicanos ($133,615 MXN según casos documentados), el desembolso final suele ser mayor.

De acuerdo con información publicada por el portal Telediario, este costo inicial no contempla el flete marítimo, la logística de traslado terrestre, el montaje con maquinaria pesada ni el pago de impuestos de importación .

Para calcular el valor real, se deben sumar los siguientes gastos indispensables:

Flete marítimo y transporte : mover el contenedor desde los puertos asiáticos hasta el terreno final.

Impuestos aduanales : el IVA de importación (16%), el arancel correspondiente y los honorarios del agente aduanal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Preparación del terreno: la construcción de una losa o base de concreto reforzado y la conexión a redes de drenaje, agua potable y energía eléctrica.

Tomando en cuenta estos rubros, la inversión total real puede ubicarse entre los $220,000 y $300,000 pesos mexicanos.

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La experiencia real de una influencer tras comprarse una casa prefabricada

El fenómeno cobró fuerza mediática en México tras difundirse el caso de la creadora de contenido Karla Miller (radicada en La Paz, Baja California Sur). Justamente, la joven documentó en TikTok y YouTube cómo compró una vivienda expandible en una plataforma china por un precio base de $133,615 MXN.

A través de sus videos, Miller demostró que las casas efectivamente llegan a territorio mexicano. Sin embargo, advirtió a sus seguidores que requirió contratar un agente aduanal, realizar trámites ante el SAT y rentar grúas para la descarga , confirmando que el costo total prácticamente duplicó el precio anunciado en el catálogo digital.

¿Qué permisos y normas oficiales se necesitan para instalarlas?

Para habitar legalmente una construcción prefabricada en México, no basta con tener el terreno. Es obligatorio cumplir con el marco regulatorio municipal y federal:

Permisos de construcción : alineación, número oficial y licencia de edificación emitida por la alcaldía o municipio.

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 : regula las instalaciones eléctricas para garantizar seguridad contra incendios y compatibilidad con el suministro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Norma Oficial Mexicana NOM-020-ENER-2011: define la eficiencia energética y aislamiento térmico de la envolvente de la vivienda.

Por todo lo anterior, aunque representan una opción funcional como vivienda temporal o casa de campo, los especialistas recomiendan asesorarse técnicamente antes de realizar la compra.