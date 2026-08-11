Oficial | El apellido materno se otorgará automáticamente en el acta de nacimiento si la Suprema Corte toma esta decisión

En el año 2022, se produjo un cambio significativo en Hidalgo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la imposición del apellido paterno como primero , otorgando a las familias la opción de determinar el orden de los apellidos de sus hijos.

Durante mucho tiempo, existió la norma que dictaba que el apellido paterno debía figurar en primer lugar en los documentos oficiales, relegando el apellido materno a un segundo plano. Esta regulación, arraigada en la Ley del Registro Civil, evidenciaba una estructura patriarcal que subestimaba el papel de las madres en la conformación de la identidad familiar.

Adiós a la Ley del Registro Civil: el apellido materno se otorgará automáticamente en el acta de nacimiento si la Suprema Corte toma esta decisión (foto: archivo).

Hidalgo y el hito que cambió para siempre la historia de Alfajayucan

Una pareja de progenitores, al ejercer un derecho consagrado en la legislación desde 2015, optó por desafiar la tradición al registrar a su hija con primero el apellido materno en el acta de nacimiento. Este acto, aunque en apariencia sencillo, representó la primera vez que en la historia del municipio una familia cuestionaba la norma no escrita que estipulaba que el apellido paterno debía prevalecer sobre el materno.

El Ayuntamiento de Alfajayucan celebró un evento de gran relevancia ocurrido el 10 de octubre de 2022, que simbolizó un avance notable en la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el entorno familiar. El mensaje subyacente fue claro: desde la reforma del Código Civil estatal en 2015, las familias hidalguenses cuentan con la facultad de seleccionar el orden de los apellidos al registrar a sus hijos , a pesar de que la mayoría de la población no estaba suficientemente informada o se mostraba reacia a ejercer esta opción.

Puebla prioriza automáticamente el apellido materno en caso de desacuerdo

La diputada local de Morena en Puebla, Graciela Palomares Ramírez, presentó en abril del año pasado una propuesta destinada a reformar el Código Civil del estado, fundamentada en el precedente de Hidalgo y respaldada por la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte. La propuesta muestra una innovación notable y significativa.

La legisladora sostiene que es fundamental garantizar que las familias puedan optar por el orden de los apellidos. Además, plantea que, en caso de que los padres no logren llegar a un consenso respecto a cuál apellido debe preceder, el Registro Civil otorgue prioridad automática al apellido materno. Esta acción transformaría completamente la tradición histórica que, hasta el momento, favorecía al apellido paterno en ausencia de acuerdo.

“ Es momento de romper con prácticas que invisibilizan a las madres. Esta reforma es un paso hacia la igualdad real y el reconocimiento de los derechos de las mujeres ”, enfatizó la diputada.

Palomares Ramírez califica la tradición actual como “discriminatoria”, argumentando que, aunque algunas entidades han implementado la opción de elegir el orden de los apellidos, son escasas las familias que ejercen este derecho, ya sea por desconocimiento o por presión social.

El futuro de los apellidos en México: tendencias clave y retos emergentes

Los colectivos feministas han celebrado tanto la decisión de la Suprema Corte como las iniciativas estatales que buscan garantizar que este derecho se ejerza en la práctica y no únicamente en la legislación.

El debate sobre los apellidos refleja actualmente tensiones más amplias entre la tradición cultural y la igualdad de derechos. Mientras algunos consideran que el orden de los apellidos es una costumbre de escasa relevancia, otros lo perciben como un símbolo de la persistencia de estructuras patriarcales.

Los casos de Hidalgo y Puebla sentaron un precedente vinculante a nivel nacional : en teoría, todas las entidades federativas deben permitir que las familias elijan libremente el orden de los apellidos, sin la imposición automática del apellido paterno. No obstante, la aplicación de este derecho ha sido desigual y en muchas jurisdicciones sobreviven prácticas tradicionales, así como una carencia de información sobre esta opción.

Casos como el de Alfajayucan son fundamentales, ya que visibilizan que el cambio es factible. La propuesta de Puebla de otorgar prioridad al apellido materno en situaciones de desacuerdo busca romper la inercia social, aunque también suscita críticas por establecer un nuevo orden predeterminado.

De cualquier manera, el tema demuestra que México está experimentando una transformación en la percepción de la familia, la identidad y la igualdad de género.